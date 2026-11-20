تیک‌تاک با راه‌اندازی قابلیت تشخیص شباهت و ابزار شفافیت، به سیاستمداران و کاربران امکان می‌دهد محتوای جعلی و دیپ‌فیک ساخته‌شده با هوش مصنوعی را شناسایی کنند.

پلتفرم تیک‌تاک در روز جمعه اعلام کرد که عرضه تدریجی قابلیت اختیاری با نام "تشخیص شباهت" را آغاز کرده است. این ابزار جدید با هدف کمک به تولیدکنندگان محتوا برای شناسایی و علامت‌گذاری محتوای ساخته‌شده با هوش مصنوعی طراحی شده است که از چهره یا شباهت آن‌ها بدون رضایت استفاده می‌کند. این اقدام بخشی از تلاش‌های وسیع‌تر این شرکت برای مقابله با اطلاعات نادرست و دیپ‌فیک ‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است که در فضای آنلاین در حال گسترش هستند.

طراحی ابزار برای محافظت از چهره‌های عمومی

این قابلیت اختصاصاً برای چهره‌های عمومی، از جمله اعضای دولت، سیاستمداران و حساب‌های وابسته به احزاب سیاسی طراحی شده است. کاربران واجد شرایط می‌توانند با تأیید هویت خود از طریق یک شریک شخص ثالث مورد اعتماد، برای استفاده از این قابلیت ثبت‌نام کنند. پس از تأیید هویت، سیستم به گونه‌ای تنظیم شده است که هر زمان محتوایی یا حسابی در تیک‌تاک احتمالا از چهره کاربر استفاده کند، به آن‌ها اطلاع‌رسانی شود. سیاستمداران می‌توانند این موارد را مستقیماً در همان ابزار بررسی و گزارش کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

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همزمانی با اجرای قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا

تصمیم تیک‌تاک برای عرضه این ابزار، همزمان با اجرای قواعد شفافیت در حوزه هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است که از روز ۲ اوت آغاز شده است. این قواعد که ذیل قانون هوش مصنوعی (AI Act) قرار دارند، شامل الزام برچسب‌گذاری دیپ‌فیک‌ها و سایر محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی می‌شوند. این مرحله حساس زمانی رخ می‌دهد که اروپا با موجی از کارزارهای اطلاعات نادرست و دیپ‌فیک مواجه است که روندهای انتخاباتی را مختل کرده است. با توجه به برگزاری انتخابات در ۹ کشور اروپایی دیگر در دوازده ماه آینده، نقش این ابزار و ابزارهای مشابه می‌تواند تعیین‌کننده باشد. تیک‌تاک سال‌هاست که تلاش می‌کند با ملزم کردن تولیدکنندگان محتوا به برچسب‌گذاری تصاویر، صداها و ویدئوهای واقع‌گرایانه ساخته‌شده با هوش مصنوعی، با این چالش مقابله کند.

معرفی ابزار شفافیت رایگان برای عموم کاربران

علاوه بر قابلیت اختصاصی برای سیاستمداران، تیک‌تاک یک ابزار شفافیت تازه نیز راه‌اندازی کرده است که برای همه رایگان است. حتی افرادی که حساب کاربری در این پلتفرم ندارند نیز می‌توانند از این ابزار استفاده کنند. کاربران با بارگذاری یک تصویر یا ویدئو می‌توانند بررسی کنند آیا آن محتوا با ابزارهای ساخت و ویرایش تیک‌تاک یا برنامه‌های شرکت مادر بایت‌دنس (ByteDance) تولید یا ویرایش شده است یا خیر. این برنامه شامل ابزارهایی مانند کپ‌کات (CapCut)، دریمینا، هایپیک و پیپیت می‌شود.

محدودیت‌های فنی و نحوه عملکرد تشخیص

ابزار شفافیت از طیف گسترده‌ای از قالب‌ها پشتیبانی می‌کند، از جمله قالب‌های رایج مانند JPEG، PNG و MP4. محدودیت حجم فایل برای هر تصویر ۲۰ مگابایت و برای هر ویدئو یا فایل صوتی ۱۰۰ مگابایت است. این سیستم دو نشانه اصلی را برای تشخیص تولیدشده بودن محتوا با هوش مصنوعی بررسی می‌کند. این موارد شامل اطلاعات و گواهی‌های موجود در فراداده‌ای است که توسط برنامه‌های تیک‌تاک و بایت‌دنس به محتوا افزوده می‌شود و نیز واترمارک‌های نامرئی‌ای است که مستقیماً در خود محتوا جاسازی شده‌اند و حذف آن‌ها دشوارتر است.

خطرات احتمالی و هشدارهای امنیتی پلتفرم

تیک‌تاک تأکید کرده است که همه محتواهای بارگذاری‌شده برای بررسی، بلافاصله پس از انجام عملیات حذف می‌شوند. شرکت اعلام کرده است که این داده‌ها هرگز برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. با این حال، تیک‌تاک به کاربران هشدار می‌دهد که این ابزار فقط تشخیص می‌دهد آیا محتوایی با ابزارهای هوش مصنوعی خود تیک‌تاک یا برنامه‌های بایت‌دنس ویرایش یا تولید شده است یا نه. بنابراین، این راه‌حل بی‌نقص نیست و به هیچ وجه نمی‌تواند همه انواع محتوای هوش مصنوعی را شناسایی کند.