سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) از سال 2011 تاکنون در لیبی ده‌ها پروژه را در حوزه‌های آموزش، سلامت، کشاورزی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و توسعه اجتماعی اجرا کرده است.

سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا) اعلام کرد که از سال 2011 تاکنون با اجرای 137 پروژه در لیبی در حوزه‌های آموزش، بهداشت، فرهنگ و توسعه اجتماعی به زندگی صدها هزار نفر در این کشور کمک کرده است.

این سازمان از سال 2011 تاکنون در لیبی در حوزه‌های آموزش، سلامت، کشاورزی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی و توسعه اجتماعی ده‌ها پروژه اجرا کرده است. به گفته دکتر علی کشش‌وراوغلو، هماهنگ‌کننده تیکا در طرابلس، این نهاد تاکنون 137 پروژه در لیبی اجرا کرده که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی صدها هزار نفر تأثیر گذاشته است.

او با اشاره به افتتاح دفتر تیکا در طرابلس در سال 2024 گفت: فعالیت‌های این سازمان اکنون ساختار منسجم‌تری یافته و هدف آن تنها اجرای پروژه‌های فیزیکی نیست، بلکه توسعه انسانی و اجتماعی مردم لیبی است. از مهم‌ترین پروژه‌ها می‌توان به ایجاد نخستین مرکز شیمی‌درمانی کودکان در صبراته، راه‌اندازی 11 کلاس مونته‌سوری برای کودکان دارای نیازهای ویژه و مرمت تئاتر ملی کودکان در طرابلس اشاره کرد.

همچنین ساخت بیمارستان فیزیوتراپی دوستی مصراته و توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ترکیه-لیبی برای تربیت نیروی ماهر از دیگر اقدامات مهم تیکا در این کشور است. تیکا تأکید کرده است که تمامی پروژه‌ها با هدف توسعه پایدار و تقویت روابط دوستانه میان ترکیه و لیبی اجرا می‌شوند





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تیکا، لیبی، آموزش، بهداشت، فرهنگ، توسعه اجتماعی

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ترکیه طی ده سال اخیر 8 هزار 585 تروریست خارجی را اخراج کردوزارت کشور ترکیه اعلام کرد که از سال 2011 تاکنون 8 هزار و 585 تروریست خارجی از کشور اخراج شده‌اند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

رشد 9.6 درصدی اقتصاد سعودی طی چهار ماه اول سال جاریاقتصاد سعودی طی چهار ماه اول سال جاری با رشدی 9.6 درصدی بیشترین رشد از سال 2011 را شاهد بوده است.سازمان ملی آمار سعودی یک‌شنبه 1 می گزارش داد، تولید ناخالص

Read more »

ترکیه از سال 2011 تاکنون 9 هزار تروریست خارجی را اخراج کرده استاداره مهاجرت ترکیه اعلام کرد که از سال 2011 تاکنون 9 هزار تروریست خارجی از کشور اخراج شده‌اند که 1168 تن از آنها شهروند آمریکا و اتحادیه اروپا بودند. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

گرامی‌داشت یاد قربانیان زلزله 9 ریشتری سال 2011 در ژاپنیاد قربانیان زلزله 9 ریشتری و سونامی در 11 مارس 2011 در ناحیه توهوکو ژاپن، در دوازدهمین سالگرد این حادثه گرامی داشته شد. - خبرگزاری آناتولی

Read more »

نشست چهارجانبه در مسکو برای بررسی روابط میان ترکیه و سوریهمسکو، پایتخت روسیه امروز چهارشنبه، بیستم اردیبهشت شاهد اولین دیدار رسمی میان وزرای خارجه ترکیه و سوریه از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 خواهد

Read more »

اتحادیه اروپا روند لغو تحریم‌ها علیه سوریه را آغاز کرداتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه سوریه از سال 2011 را لغو می‌کند. - Anadolu Ajansı

Read more »