تیم کشوری ملل متحد در هر کشور به ریاست هماهنگکننده ویژه و متشکل از آژانسهای ملل متحد حاضر در آن کشور است. در حال حاضر تیم کشوری ملل متحد در ایران متشکل از ۱۹ آژانس بهعلاوه دفتر هماهنگکننده مقیم به عنوان دفتر بیستم حاضر در ایران است. نشست تیم کشوری ملل متحد گاهی بهصورت مشترک و با ریاست مشترک هماهنگکننده مقیم و مدیر کل سازمانهای تخصصی بینالمللی وزارت امور خارجه و گاهی نیز با حضور دستگاههای اجرائی داخلی بهمنظور بحث و تبادل نظر درباره همکاریهای فیمابین برگزار میشود.
تیم کشوری ملل متحد در هر کشور به ریاست هماهنگکننده ویژه (بهنوعی سفیر سازمان ملل در هر کشور) و متشکل از آژانسهای ملل متحد حاضر در آن کشور است.
در حال حاضر تیم کشوری ملل متحد در ایران متشکل از ۱۹ آژانس بهعلاوه دفتر هماهنگکننده مقیم به عنوان دفتر بیستم حاضر در ایران است. نشست تیم کشوری ملل متحد گاهی بهصورت مشترک و با ریاست مشترک هماهنگکننده مقیم و مدیر کل سازمانهای تخصصی بینالمللی وزارت امور خارجه و گاهی نیز با حضور دستگاههای اجرائی داخلی بهمنظور بحث و تبادل نظر درباره همکاریهای فیمابین برگزار میشود.
در طول جنگ رمضان با درخواست وزارت امور خارجه، دو نشست تیم کشوری ملل متحد بهصورت مجازی برگزار شد، این در حالی بود که نشست دوم که با حضور نمایندگان دستگاههای داخلی بود، بهدلیل حملات شدید رژیمهای آمریکا و اسرائیل و ریسک بالای مخاطرات، نیمهکاره تعطیل شد. در جریان نشست اول که با تأخیر دوهفتهای بعد از درخواست وزارت خارجه برگزار شد، مدیر کل وزارت امور خارجه انتظارات از تیم کشوری ملل متحد و نقدهایی را که بر این عملکرد وارد بود، ارائه کرد و قرار شد پروتکلی برای چگونگی تعامل و همکاری در دوران جنگ تدوین شود.
در نشست دوم که نیمهکاره تعطیل شد، قرار بود نمایندگان دستگاهها، ارزیابی خود از خسارتها و جنایات واردشده و همچنین اولویتها و نیازهای خود را بیان کنند
تیم کشوری ملل متحد ایران آژانسهای ملل متحد همکاریهای فیمابین نشستهای تیم کشوری ملل متحد مدیر کل وزارت امور خارجه حمایتهای فنی و تخصصی سازمان ملل نقض حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه