تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از صعود قطعی به فینال، در دیدار پایانی مقابل ژاپن قرار می‌گیرد. فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ فردا ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسیر خود برای کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند ، به مرحله فینال رسید. این تیم پیش از این با یک پیروزی مقتدرانه با نتیجه ۱۰ بر ۲ مقابل لبنان، جایگاه خود را در دیدار پایانی قطعی کرده بود.

پیروزی قاطع ژاپن مقابل عمان در نیمه‌نهایی

در دومین دیدار از مرحله نیمه‌نهایی این رقابت‌ها که در کشور تایلند برگزار شد، تیم ملی فوتبال ساحلی ژاپن به مصاف تیم ملی عمان رفت. سامورایی‌ها در این بازی با درخشش کامل موفق شدند با نتیجه ۶ بر ۱ از سد حریف خود عبور کنند. این نتیجه به تیم ژاپن جواز حضور در فینال و تقابل با قهرمان گروه دیگر را اعطا کرد.

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مقایسه عملکرد ایران و ژاپن در مسیر فینال

عملکرد تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسیر صعود به فینال بسیار درخشان بود. این تیم با پیروزی ۱۰ بر ۲ مقابل لبنان نشان داد که در اوج آمادگی به سر می‌برد. از سوی دیگر، تیم ملی ژاپن نیز با غلبه بر عمان نشان داد که یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در این دوره از مسابقات است. هر دو تیم در بازی‌های خود عملکردی عالی از خود به نمایش گذاشتند.

جزئیات زمان و مکان برگزاری دیدار پایانی

دیدار پایانی جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند، فردا (شنبه) ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد. این دیدار تعیین‌کننده قهرمان قاره کهن خواهد بود و تکلیف عنوان اول این رقابت‌ها را روشن می‌سازد. تیم ملی ایران در این دیدار با تیم ملی ژاپن روبرو خواهد شد تا برای کسب جام مسابقه دهد.

انتظارات از رقابت ایران و ژاپن در فینال

با توجه به نتایج درخشان دو تیم در مراحل قبلی، انتظار می‌رود دیدار پایانی بین ایران و ژاپن یکی از جذاب‌ترین و رقابتی‌ترین بازی‌های این مسابقات باشد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با تکیه بر عملکرد خوب خود مقابل لبنان و تیم ملی ژاپن با اتکا به پیروزی ۶ بر ۱ مقابل عمان، آماده هستند تا در روز فینال به میدان بروند. نتیجه این بازی هویت قهرمان فوتبال ساحلی آسیا را در سال ۲۰۲۶ مشخص خواهد کرد.