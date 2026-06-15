تیم ملی فوتبال اسپانیا، قهرمان یورو و یکی از مدعیان جدی قهرمانی، در نخستین بازی خود در جام جهانی برابر کیپورد، تیم رده ۶۷ ردهبندی فیفا، با تساوی بدون گل متوقف شد تا نخستین شگفتی جام در گروه H رقم بخورد. اسپانیا در تنها تجربه قهرمانی جام جهانی در سال ۲۰۱۰ هم در گام نخست با ناکامی در پیروزی مواجه شده و برابر سوئیس شکست خورده بود.
تیم ملی فوتبال اسپانیا ، قهرمان یورو و یکی از مدعیان جدی قهرمانی، در نخستین بازی خود در جام جهانی برابر کیپورد ، تیم رده ۶۷ ردهبندی فیفا، با تساوی بدون گل متوقف شد تا نخستین شگفتی جام در گروه H رقم بخورد.
اسپانیا در تنها تجربه قهرمانی جام جهانی در سال ۲۰۱۰ هم در گام نخست با ناکامی در پیروزی مواجه شده و برابر سوئیس شکست خورده بود. تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند
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