تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که از اول تا هشتم خردادماه به میزبانی کاتماندو نپال برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت. ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود روز جمعه اول خردادماه از ساعت ۰۸:۴۵ به مصاف تیم ملی بنگلادش می‌روند.

این مسابقات در مرحله مقدماتی در گروه دوم با تیم‌های قزاقستان، سریلانکا و بنگلادش برگزار می‌شود. ملی‌پوشان ایران در نخستین دیدار خود روز جمعه اول خردادماه از ساعت ۰۸:۴۵ به مصاف تیم ملی بنگلادش می‌روند. در دومین مسابقه مرحله مقدماتی روز یکشنبه سوم خردادماه از ساعت ۰۹:۴۵ برابر سریلانکا صف‌آرایی خواهند کرد و در سومین دیدار نیز روز دوشنبه چهارم خردادماه از ساعت ۱۴:۴۵ مقابل تیم ملی قزاقستان قرار می‌گیرند.

تیم ملی والیبال زنان ایران پیش از آغاز این رقابت‌ها در اردوی آماده‌سازی برون‌مرزی تایلند حضور داشت و در دیدارهای تدارکاتی نیز عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشت. شاگردان لی دو هی در دومین مسابقه دوستانه خود برابر تیم ملی تایلند نیز به پیروزی رسیدند تا با آمادگی مطلوب راهی رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی شوند





