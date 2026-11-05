خبرهای مهم فوتبال: خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال پس از ۲۳ سال و تمدید قرارداد هری کین با بایرن مونیخ تا سال ۲۰۳۰.

تیم ملی فوتبال پرتغال و باشگاه بایرن مونیخ در وضعیت جدیدی قرار گرفتند. کریستیانو رونالدو پس از ۲۳ سال حضور رسمی، از دنیای فوتبال قهرمانی خداحافظی کرد. ژرژ ژسوس، سرمربی تیم ملی، این تصمیم را پذیرفت.

خداحافظی ستاره پرتغال با تیم ملی

جورج ژسوس، سرمربی تیم ملی پرتغال، در واکنش به خبر خداحافظی کریستیانو رونالدو از بازی‌های ملی فاش کرد که پیش‌تر از این ستاره ۴۱ ساله خواسته بود به حضورش در تیم ملی ادامه دهد. رونالدو با این کار، دوران ملی خود را پایان داد. ژسوس در گفت‌وگو با شبکه کانال ۱۱ پرتغال گفت: پیش از نخستین دعوت بازیکنان به تیم ملی، درباره این موضوع با هم صحبت کردیم.

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سرمربی پرتغال که پیش‌تر حدود یک سال با رونالدو در باشگاه النصر عربستان همکاری کرده بود، با تمجید از جایگاه این بازیکن افزود: کریس یک چهره شاخص در سطح جهان، یک نماد برای پرتغال و یک چهره ماندگار در تیم ملی است. او در تمام این سال‌ها خدمات زیادی به تیم ملی کرده است. ژسوس همچنین فاش کرد که برای حفظ یاد و تاثیر رونالدو بر نسل‌های آینده فوتبال پرتغال، دستور داده تصویر بزرگی از او در سالن اجتماعات فدراسیون فوتبال این کشور نصب شود.

او گفت: دستور دادم تصویر بزرگی از او در سالن اجتماعات نصب کنند تا همه جوانان و نه فقط هم‌تیمی‌هایش، هر روز تصویر و الگوی او را مقابل خود ببینند. کریستیانو رونالدو روز پنجشنبه با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی، پس از ۲۳ سال حضور در تیم ملی پرتغال، از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. او در دوران حضورش در تیم ملی، ۲۳۴ مسابقه انجام داد و ۱۴۶ گل به ثمر رساند و رکورد بیشترین بازی و گل ملی در فوتبال مردان را به نام خود ثبت کرد.

تمدید قرارداد هری کین تا ۲۰۳۰

کاپیتان تیم ملی انگلیس وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد چهارساله‌ای شده بود که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی‌اش از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۳ امضا کرده بود. کین فصل گذشته با به ثمر رساندن ۶۱ گل در ۵۱ مسابقه، رکورد گلزنی در یک فصل باشگاه بایرن مونیخ را شکست و به این تیم کمک کرد قهرمان بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان شود. او گفت: در بایرن مونیخ کاملا احساس می‌کنم در خانه خودم هستم.

این مهاجم متولد لیتون‌استون لندن برای برابری با رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر انگلیس، به ۴۷ گل دیگر نیاز دارد. تمدید قرارداد او در آلمان، احتمال بازگشتش به لیگ برتر برای شکستن این رکورد را کاهش می‌دهد. بایرن مونیخ با امضای قرارداد جدید، احتمال تلاش بارسلونا برای جذب کین را نیز کاهش داده است. بارسلونا مدت‌ها به این مهاجم علاقه داشت و نام باشگاه‌های عربستان سعودی نیز در ارتباط با انتقال او مطرح شده بود.

کین در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ مسابقه برای تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ، ۷۳ گل به ثمر رساند و ماه گذشته در مراسم توپ طلا، عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را به دست آورد. او در ۱۰۲ مسابقه بوندس‌لیگا، ۱۰۲ گل به ثمر رسانده و سه فصل پیاپی جایزه کفش طلای این لیگ را کسب کرده است. کین همچنین دو بار با بایرن مونیخ قهرمان بوندس‌لیگا شده است.

آمار و دستاوردهای هری کین

او پیش از پیوستن به بایرن مونیخ، هیچ جام مهمی در رده باشگاهی یا ملی کسب نکرده بود، اما اکنون پنج جام با این تیم به دست آورده و افتخارات فردی متعددی نیز کسب کرده است. کین در فصل جاری ۱۲ گل برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده و مجموع آمار گلزنی‌اش برای این باشگاه به ۱۵۶ گل در ۱۶۱ مسابقه رسیده است. کین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس است و در ماه سپتامبر با انجام صدوبیست‌وپنجمین بازی ملی خود، با رکورد پیتر شیلتون برابر شد.

کریستوف فرویند، مدیر ورزشی بایرن مونیخ، درباره تمدید کین گفت: بی‌نهایت خوشحالیم، زیرا با حضور هری کین، برنده توپ طلا را در زمین داریم. او افزود: همه ما هر روز از توانایی‌های او، چه به‌عنوان بازیکن و چه به‌عنوان یک انسان، بهره‌مند می‌شویم. بایرن مونیخ با بازیکنانی پیشرفت می‌کند که حتی پس از دستیابی به بزرگ‌ترین اهداف نیز هرگز از تلاش دست نمی‌کشند.

اثرات ماندگار در تاریخ فوتبال

ژسوس در پایان با تاکید بر ماندگاری نام رونالدو در تاریخ فوتبال پرتغال گفت: او همیشه در قلب مردم پرتغال و در تاریخ تیم ملی جای خواهد داشت. این موضوع تغییر نمی‌کند، چون او برای همیشه یکی از نمادهای مردم پرتغال خواهد بود. رونالدو با پرتغال سه قهرمانی هم کسب کرد؛ قهرمانی فراموش‌نشدنی یورو ۲۰۱۶ و دو قهرمانی در لیگ ملت‌های اروپا.

او امروز با انتشار ویدیویی پنج‌دقیقه‌ای که با آهنگ عشق به پرتغال اثر دولسه پونتس همراه است، صمیمانه با مردم پرتغال سخن گفت و احساسات خود را با آن‌ها در میان گذاشت. رونالدو در ادامه خطاب به مردم پرتغال نوشت: زمان آن رسیده است که پیراهن شماره ۷ تیم ملی‌مان را کنار بگذارم. هرگز احساس نکردم که این شماره فقط متعلق به من است، اما به مدت ۲۳ سال افتخار و مسوولیت پوشیدن آن را داشتم. روز آن رسیده است که پیراهن شماره ۷ تیم ملی همه ما را پس بدهم.