تیم ملی فوتبال ترکیه با شکست مقابل استرالیا شروع جام جهانی 2026 کرد

تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026 به مصاف استرالیا رفت و این دیدار با پیروزی 2 بر 0 استرالیا مقابل ترکیه پایان یافت.
تیم ملی فوتبال ترکیه در نخستین دیدار خود در گروه D جام جهانی 2026 به مصاف استرالیا رفت و این دیدار با پیروزی 2 بر 0 استرالیا مقابل ترکیه پایان یافت.
در این دیدار، استرالیا در دقیقه 53 با یک ضربه کرنر، موقعیت خطرناکی را ایجاد کرد و متکالف با ضربه سر دروازه ترکیه را تهدید کرد. اما اوغورجان چاکیر با واکنشی مناسب مانع از گلزنی استرالیا شد. در ادامه، ترکیه صاحب یک ضربه آزاد پشت محوطه جریمه شد، اما آردا گولر نتوانست از توپ استفاده خوبی کند و پاتریک بیچ، دروازهبان استرالیا، توپ را مهار کرد. در دقیقه 72، تیم ملی ترکیه بار دیگر موقعیت خطرناکی ایجاد کرد.
هاکان چالهاناوغلو با پاس عمقی خود ذکی چلیک را در سمت راست صاحب توپ کرد، اما شوت محکم این بازیکن از زاویه بسته توسط بیچ دفع و به کرنر فرستاده شد. استرالیا در دقیقه 75 به گل دوم رسید. متکالف پس از تصاحب توپ در میانه میدان، تا پشت محوطه جریمه پیش رفت و با شوتی قدرتمند توپ را از سمت چپ اوغورجان چاکیر وارد دروازه کرد تا نتیجه 2 بر 0 شود.
در دقیقه 77، ترکیه به گل نزدیک شد. هاکان چالهاناوغلو توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و مریح دمیرال با ضربه سر آن را مقابل دروازه برای کرم آکتورکاوغلو مهیا کرد، اما ضربه این بازیکن را نیز دروازهبان استرالیا مهار کرد. در دقیقه 86، ترکیه بار دیگر از روی ضربه آزاد صاحب فرصت شد. هاکان چالهاناوغلو این بار پشت توپ ایستاد، اما شوت سنگین او نیز با واکنش موفق پاتریک بیچ همراه شد
تیم ملی فوتبال ترکیه جام جهانی 2026 استرالیا پیروزی 2 بر 0 هاکان چالهاناوغلو
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