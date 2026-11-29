انتصابات جدید محسن رضایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور مدیران دولت رئیسی، نشانه شکل‌گیری ساختار موازی در حوزه‌های اقتصادی و اجرایی است.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتصاب‌های جدید خود، ساختاری موازی با دولت چهاردهم را در دبیرخانه این شورا تقویت کرده است. محسن رضایی دبیر این شورا، مدیران و معاونانی را در حوزه‌های حساس انرژی، اقتصاد، امنیت غذایی و امور زیربنایی منصوب کرده است. بخش عمده‌ای از این مدیران از میان مقامات دولت یازدهم و دوازدهم ابراهیم رئیسی انتخاب شده‌اند. فعالیت این نهاد با وظایف مستقیم وزارتخانه‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان همپوشانی دارد. این روند احتمال شکل‌گیری یک ساختار اجرایی جایگزین را در پی داشته است.

انتصاب‌های کلیدی در حوزه‌های اقتصادی و زیربنایی

محسن رضایی در احکام جداگانه‌ای، دستیاران و معاونان جدیدی را برای پیشبرد اهداف شورا تعیین کرده است. علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی و وزیر صنایع و معادن دولت محمود احمدی‌نژاد، به عنوان دستیار حوزه انرژی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی معرفی شده است. این انتصاب نشان می‌دهد که کنترل سیاست‌های انرژی در دست مقامات سابق دولت ابراهیم رئیسی قرار دارد. علیرضا پیمان‌پاک نیز ریاست قرارگاه امنیت غذایی را بر عهده گرفته است. او رییس پیشین سازمان توسعه تجارت و قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در امور تجارت و تنظیم بازار بوده است. ورود این دو نفر به شورا، دخالت مستقیم در حوزه‌های وزارت نیرو، نفت و جهاد کشاورزی را ممکن می‌سازد.

Also read انتخابات پارلمانی اسپانیا و پیامدهای آن برای اروپا

تیم اجرایی با سابقه دولت رئیسی و جلیلی

سیدمحسن دهنوی به عنوان معاون اقتصاد مقاومتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. او نماینده پیشین مجلس، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام است. سوابق دهنوی شامل مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف و ریاست ستاد دانشجویی سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ است. مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در دولت رئیسی و مدیر سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران، معاونت امور زیربنایی را بر عهده دارد. او در دولت پزشکیان نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بود. مصطفی زمانیان، رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت رئیسی، دستیار حوزه اجتماعی شده است. همچنین علی احمدی، نماینده پیشین مجلس، معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شد و مجید فولادگر ریاست حوزه دبیر شورا را بر عهده دارد.

شباهت ترکیب جدید به یک کابینه اقتصادی

ترکیب جدید مدیران دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از آنکه محدود به حوزه‌های نظامی و امنیتی باشد، شبیه یک کابینه اقتصادی و اجرایی است. محسن رضایی که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و معاون اقتصادی دولت رئیسی بود، پس از انتخاب به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. او در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ با حکم مسعود پزشکیان به دبیری این شورا رسید. حضور مدیرانی با پیشینه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم در سمت‌های کلیدی، نگرانی‌ها را درباره اختیارات این نهاد افزایش داده است. هنوز جزئیات دقیقی درباره حدود اختیارات این مدیران و نحوه تعامل آن‌ها با وزرای دولت چهاردهم منتشر نشده است.

چالش‌های حقوقی و همپوشانی وظایف با دولت

عدم شفافیت درباره نحوه تعامل مدیران شورای عالی امنیت ملی با وزرای دولت چهاردهم، یک چالش حقوقی جدی ایجاد کرده است. همپوشانی مسئولیت‌های این مدیران با وظایف رسمی وزارتخانه‌ها، احتمال شکل‌گیری یک دولت موازی را برجسته می‌کند. این وضعیت می‌تواند منجر به تعارض در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجرایی کشور شود. منتقدان معتقدند که این ساختار موازی می‌تواند کارایی دولت مسعود پزشکیان را کاهش دهد. نیاز به تعیین دقیق مرزهای اختیارات بین نهادها و دولت، برای جلوگیری از دوباره‌کاری و تضاد منافع ضروری است.

آینده‌نگری و پیامدهای ساختار موازی

آینده‌ی همکاری میان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دولت چهاردهم به شفافیت بخشیدن به اختیارات بستگی دارد. اگر اختیارات این نهاد به طور واضح تعیین نشود، ممکن است تداخل وظایف و سردرگمی در اجرای برنامه‌های ملی ایجاد شود. مدیریت بحران‌های اقتصادی و امنیتی نیازمند هماهنگی کامل بین نهادهای مختلف است. ساختار جدید پیشنهاد شده توسط محسن رضایی، اگر با شفافیت اجرا نشود، می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی و کارآمدی ناکارآمدی شود. نظارت دقیق بر عملکرد این دستیاران و معاونان جدید، برای حفظ تعادل قدرت و کارایی دولت الزامی است.