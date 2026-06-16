تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶: تساوی با نیوزیلند و حواشی

تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در مقابل نیوزیلند به تساوی رسید. این بازی در لس‌آنجلس برگزار شد و بسیاری از هواداران ایرانی با در دست داشتن نمادهای اعتراضی در ورزشگاه حضور داشتند.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی در جریان حضور اینفانتینو در رختکن تیم ملی پس از بازی با نیوزیلند گفت: از نگاه انسانی، ما مظلوم‌ترین تیم ادوار جام جهانی بودیم.

به دلیل شرایطی که ایجاد کردند و این یک بی‎‌عدالتی بزرگ است. ما اینجا به واسطه تلاش‌های رئیس اینجا هستیم. اما رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر اجرایی تیم و مدیر رسانه تیم اینجا نیستند. کادرفنی ما کارهای آن‌ها را انجام می‌دادند.

در حق این تیم ظلم شد. ما نیاز داشتیم با توجه به اختلاف ساعتی، حداقل دو هفته زودتر به اینجا بیایم اما این را از ما گرفتند. حتی نگذاشتند ما ۴۸ ساعت زودتر در اینجا حاضر شویم. ظلم دیگر هم این بود که باید بعد از بازی باید ریکاوری کنیم اما ما را مجبور کردند که سوار هواپیما شویم و ریکاوری نکنیم.

علاوه بر این، رامین رضاییان با ثبت اولین گل ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ به اولین فوتبالیست ایرانی بدل شد که در دو جام جهانی گل می‌زند. این سومین جام جهانی است که او برای تیم ملی بازی می‌کند. او پس از بازی درباره این تساوی گفت: نباید گل زودهنگام می‌خوردیم، ولی برگشتیم به بازی، نیمه دوم هم موقعیت‌های زیادی داشتیم. گل‌های عجیب و غریبی خوردیم.

فکر می‌کنم با این فوتبالی که بازی کردیم، حق ما بود که می‌بردیم. می‌توانستیم گل سوم را بزنیم. فکر می‌کنم هوادارانی که به استادیوم آمدند، از این بازی لذت بردند. گل اول بازی را الیجا جاست در دقیقه ۷ برای نیوزیلند به ثمر رساند.

رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ گل مساوی را وارد دروازه نیوزیلند کرد. پیش از گل تساوی، شوت مهدی طارمی از پشت ۱۸ قدم به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد. در آخرین دقایق وقت اضافه نیمه اول نیز ضربه سر علی نعمتی توپ را به تور دروازه نیوزیلند دوخت، اما این گل آفساید شناخته و رد شد. در دقیقه ۵۴ بازی، جاست گل دوم نیوزیلند و خودش را به ثمر رساند.

در ادامه، مهدی محبی در دقیقه ۶۴، گل دوم ایران و تساوی را به ثمر رساند. در این بازی بسیاری از ایرانیان با در دست داشتن نمادهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه حاضر شده‌اند.

حواشی این مسابقه پیش از آغاز آن نیز بسیار قابل توجه بود؛ چرا که تیم ملی ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق صلح برای پایان جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شده بود، در خاک آمریکا به میدان رفت. در لس‌آنجلس، شهری که بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و بسیاری از ساکنان ایرانی‌تبار آن پس از انقلاب اسلامی از کشور مهاجرت کرده‌اند، هواداران ایرانی-آمریکایی فوتبال می‌گویند میان اشتیاق برای دیدن تیم ملی در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان، خشم نسبت به سرکوب معترضان توسط حکومت ایران و نگرانی از حملات نظامی آمریکا، دچار دوگانگی شده‌اند.

حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از معترضان در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم‌های ضدحکومتی اعتراض خود را نشان دادند. آنان گفتند حاضر نیستند وارد ورزشگاه شوند، زیرا این کار را به منزله حمایت از حکومت تهران می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر وارد ورزشگاه شدند اما نمادهای اعتراضی، از جمله پرچم شیر و خورشید، را نیز با خود به همراه داشتند.

جمهوری اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت ورود پرچم‌های غیررسمی یا سر دادن شعارهای سیاسی، ممکن است مسابقات را متوقف کند، اما دیدار با نیوزیلند دوشنبه ۲۵ خرداد طبق برنامه برگزار شد. فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، پیش‌تر در پاسخ به پرسش‌ها درباره این موضوع به مقرراتی اشاره کرده بود که استفاده از پرچم‌ها یا پوشش‌های دارای ماهیت سیاسی را ممنوع می‌کند.

با این حال، فیفا تاکنون به‌طور مشخص درباره نحوه برخورد با پرچم شیر و خورشید اظهار نظر نکرده و روز دوشنبه نیز بلافاصله به درخواست رویترز اظهار نظر پاسخ نداد. به گزارش رویترز، افراد زیادی با پرچم شیر و خورشید یا تی‌شرت‌هایی مزین به این نماد بدون هیچ مشکلی از بازرسی‌های امنیتی عبور کردند. ده‌ها نفر نیز این پرچم را از روی سکوها به اهتزاز درآوردند.

سه نفر از تماشاگران که تی‌شرت‌های سفید با نشان شیر و خورشید بر تن داشتند، گفتند با وجود هشدارها تصمیم گرفته‌اند این لباس‌ها را بپوشند. به گزارش رویترز، در مقابل برخی هواداران خود را در پرچم رسمی جمهوری اسلامی پیچیده بودند و تاکید داشتند که فقط می‌خواهند روی فوتبال تمرکز کنند و سیاست را کنار بگذارند.

براساس این گزارش در حالی که برخی تماشاگران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی آن را هو کردند و پس از گل نخست نیوزیلند به شادی پرداختند، اکثریت حاضران در ورزشگاه از تیم ملی ایران حمایت می‌کردند و زمانی که ایران گل تساوی را به ثمر رساند، ورزشگاه غرق در شادی شد. حضور ایران در این رقابت‌ها از همان ابتدا با جنجال همراه بوده است؛ جنجال‌هایی که در سایه جنگ اخیر شکل گرفته‌اند.

این وضعیت پس از اعتراضات سراسری دی ماه در ایران رخ داد؛ اعتراضاتی که در جریان سرکوب آن، هزاران نفر کشته شدند. در هفته‌های اخیر، تیم ملی فوتبال ایران محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای همه اعضای کادر خود ویزای آمریکا صادر نشده و بخشی از بلیت‌های اختصاص‌یافته به هواداران ایرانی نیز لغو شده است.

پیشتر دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.

این درحالی است که ساعتی پیش نیویورک تایمز گزارش داد که ممنوعیت ورود پرچم‌های شیروخورشید ایران به جام جهانی که از سوی فیفا اعمال شده بود، پس از برگزاری یک جلسه اضطراری در دادگاهی در لس‌آنجلس در روز دوشنبه تایید شد





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