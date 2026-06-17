تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با اعتراضات سیاسی مواجه بود

در نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، همه کسانی که در ورزشگاه حاضر شده بودند برای تماشای فوتبال نیامده بودند. برای برخی از تماشاگران، این مسابقه فرصتی برای اعتراض به جمهوری اسلامی بود. این مسابقه از ابتدا تنها یک بازی فوتبال نبود و با مشکلات متعددی برای بازیکنان تیم ملی مواجه بود. از جمله این مشکلات می‌توان به تغییر محل اردو، مشکلات ویزا و محدودیت‌های سفر اشاره کرد.

در نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ، همه کسانی که در ورزشگاه حاضر شده بودند برای تماشای فوتبال نیامده بودند. برای برخی از تماشاگران، این مسابقه فرصتی برای اعتراض به جمهوری اسلامی بود.

وقتی نیوزیلند در دیدار مقابل ایران گل زد، سهند وفاداری، پزشک ایرانی‌تبار ساکن شهر فینیکس آمریکا در اقدامی عجیب از جای خود بلند شد پرچم ایران را تکان داد و از گلزنی حریف ایران خوشحالی کرد؛ کسانی که کنار او بودند متوجه نمی‌شدند که او چه می‌کند. اینکه کسی ۳۰۰ دلار بلیت پرداخت کند و بیاید امیدوار باشد که تیم حریف پیروز شود، برای خیلی‌ها قابل درک نیست.

اما این فرد که می‌گوید متولد تهران است به روزنامه نیویورک تایمز گفته به دنبال پیروزی نیوزیلند بوده چرا که به باور او تیم ملی ایران به ابرازی تبلیغاتی برای حکومت تبدیل شده است. او البته اشاره‌ای نمی‌کند که با این کارش چطور قرار است به حکومت ضربه بزند و شکست ۶-۲ ایران در جام جهانی قطر در مقابل انگلستان و باخت ۱-۰ در مقابل آمریکا در همان جام جهانی چه ضربه‌ای به جمهوری اسلامی وارد کرد؟

این تنها صحنه اعتراضی آن شب نبود. دیداری که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید، یکی از عجیب‌ترین فضاهای تاریخ جام جهانی را رقم زد؛ مسابقه‌ای که در آن بخشی از تماشاگران تیم ملی ایران را تشویق می‌کردند و بخشی دیگر علیه آن شعار می‌دادند.

از زمان آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه، بازیکنان تیم ملی برای رسیدن به جام جهانی با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند؛ از تغییر محل اردو گرفته تا مشکلات ویزا و محدودیت‌های سفر





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