تیم دریایی دریاسالار برد کوپر؛ محاصره سنگین ایران توسط نیروی دروازه آهنین

دونالد ترامپ از تشکیل نیروی ویژه دروازه آهنین و محدودیت شدید تردد کالا به ایران خبر داد. سنتکام هم محاصره دریایی را با اثر ۲۵ میلیارد دلاری اعلام کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، در پیامی رسمی در شبکه اجتماعی تروت سوشال روز یکشنبه ۱۷ آبان، از فعال‌سازی تمام‌قد نیروی ویژه "دروازه آهنین" علیه جمهوری اسلامی خبر داد. وی اعلام کرد که این اقدام در ترکیب با بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ، عملاً جلوی ورود یا خروج هرگونه کالا و تجهیزات به خاک ایران را گرفته است.

اعلام فعال‌سازی کامل نیروی ویژه دروازه آهنین

رییس‌جمهور آمریکا در توضیح جزئیات این عملیات اعلام کرد که نیروی ویژه دروازه آهنین با حداکثر توان عملیاتی خود در حال حاضر در ایران فعال است. وی تاکید کرد که همراهی این نیروی نظامی با محاصره دریایی گسترده، به معنای توقف تقریباً کامل جریان ورودی و خروجی کالا و تجهیزات از مرزها و سواحل ایران می‌باشد.

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این اطلاعیه همزمان با گزارش‌های رسمی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، یعنی سنتکام، منتشر شد که روز شنبه ۱۶ آبان از تشکیل این یگان ویژه رونمایی کرده بود. هدف اصلی سنتکام از این تشکیل، ایجاد سد محکمی در برابر انتقال تسلیحات پیشرفته، فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه و همچنین جریان منابع مالی غیرقانونی مرتبط با جمهوری اسلامی اعلام شده است.

استراتژی سنتکام و تمرکز بر دریای خزر

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، سنتکام، در بیانیه رسمی خود توضیح داد که نیروی ویژه دروازه آهنین از طریق همکاری تنگاتنگ با نهادهای مختلف دولتی ایالات متحده فعالیت می‌کند. تمرکز استراتژیک این عملیات بر محدود کردن مسیرهای انتقال زمینی و به طور خاص مسیرهای مرتبط با دریای خزر است که یکی از راه‌های اصلی ترانزیت کالا تلقی می‌شود.

سنتکام تاکید کرد که فعالیت‌های این نیروی ویژه به عنوان یک مکمل کامل برای محاصره دریایی بنادر ایران طراحی شده است. هدف نهایی این هماهنگی، جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی، توقف تلاش‌ها برای بازسازی تأسیسات تولید تسلیحات و مانع‌تراشی برای تسلیح مجدد جمهوری اسلامی در آینده می‌باشد.

آمار و ارقام ۲۵ میلیارد دلاری محاصره دریایی

دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در بیانیه رسمی اعلام تشکیل این نیروی ویژه، تاکید کرد که این اقدام نظامی و امنیتی در کنار محاصره دریایی موجود، توانایی جمهوری اسلامی را برای تأمین منابع مالی و بازسازی ظرفیت‌های تسلیحاتی خود به شدت محدود می‌کند. وی معتقد است این فشارها می‌تواند اثرات استراتژیک بلندمدتی داشته باشد.

سنتکام همچنین در بیانیه روز شنبه خود آماری از اثرات محاصره دریایی ارائه کرد که نشان می‌دهد این اقدام تاکنون مانع از صادرات بیش از ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران شده است. این رقم نشان‌دهنده حجم قابل توجه توقف جریان نقدینگی ارزی از طریق بخش انرژی در دوره اخیر فعالیت‌های نظامی است.

واکنش لیلا مروتی و تغییر توازن قوا در قفقاز

لیلا مروتی، از چهره‌های سیاسی و تحلیلی منطقه، در واکنش به این تحولات جدید اعلام کرد که ابتکار عمل و نفوذ استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه قفقاز جنوبی از دست این کشور خارج شده است. وی معتقد است ترکیب فشارهای دریایی و زمینی جدید، تغییرات ساختاری در معادلات منطقه‌ای ایجاد کرده است.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که محدودیت شدید ورود و خروج کالا که ترامپ از آن یاد کرده، می‌تواند زنجیره‌های تامین نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی را تحت فشار جدی قرار دهد. ترکیب این عامل با اخبار مربوط به کاهش نفوذ در قفقاز جنوبی، سیگنال‌های هشداردهنده‌ای برای سیاست‌گذاران تهران محسوب می‌شود.

نیروی ویژه دروازه آهنین با تمرکز بر دریای خزر و مرزهای زمینی، شکافی را پر می‌کند که پیش‌تر امکان عبور برخی محموله‌ها را فراهم می‌کرد. این اقدام در کنار محاصره دریایی گسترده، چرخه‌های تدارکاتی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

به نظر می‌رسد استراتژی جدید آمریکا با هدف قطع کامل منابع مالی و تجهیزات طراحی شده است. ترکیب این فشارها با گزارش‌های مربوط به خروج نفوذ از قفقاز جنوبی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت تهدیدات علیه جمهوری اسلامی در چندین جبهه همزمان است.