تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی برابر بوسنی تساوی کرد

تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین بازی خود در جام جهانی در خانه برابر بوسنی قرار گرفت که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم‌های ملی کانادا و بوسنی هرزگوین در چارچوب هفته نخست گروه دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه ۲۲ خرداد (به وقت ایران) در ورزشگاه تورنتو کانادا مقابل هم به میدان رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه، این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال کانادا در نخستین بازی خود در جام جهانی در خانه برابر بوسنی قرار گرفت که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم‌های ملی کانادا و بوسنی هرزگوین در چارچوب هفته نخست گروه دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۲۲:۳۰ جمعه ۲۲ خرداد (به وقت ایران) در ورزشگاه تورنتو کانادا مقابل هم به میدان رفتند که در پایان ۹۰ دقیقه، این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. به گزارش ایسنا، کانادا در نیمه نخست این دیدار دروازه خود را باز کرده دید و در ادامه بازی در تلاش بود که بازی را به تساوی بکشد که در نهایت با گل دقیقه ۷۸ بازی را به این هدف رسید.

ترکیب کانادا شامل مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، درک کورنلیوس، لوک دِ فوژرول، ریچی لاریا، تاجون بوکانان، اسماعیل کُنه، استفن اوستاکیو، لیام میلار، جیکوب شافلبرگ و پرومیس دیوید بود. این تیم در ادامه بازی، با تلاش و تلاش زیاد، در نهایت به تساوی یک بر یک رسید. این بازی در ورزشگاه تورنتو کانادا برگزار شد و در پایان ۹۰ دقیقه، با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین نیز در این بازی، با تلاش و تلاش زیاد، در نهایت به تساوی یک بر یک رسید. این بازی در هفته نخست گروه دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و در پایان ۹۰ دقیقه، با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در ادامه بازی، تیم ملی فوتبال کانادا، با تلاش و تلاش زیاد، در نهایت به تساوی یک بر یک رسید.

این بازی در ورزشگاه تورنتو کانادا برگزار شد و در پایان ۹۰ دقیقه، با تساوی یک بر یک به پایان رسید. تیم ملی فوتبال بوسنی هرزگوین نیز در این بازی، با تلاش و تلاش زیاد، در نهایت به تساوی یک بر یک رسید. این بازی در هفته نخست گروه دوم رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد و در پایان ۹۰ دقیقه، با تساوی یک بر یک به پایان رسید





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