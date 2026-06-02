تیم ملی ایران با میانگین سنی ۲۹.۸ سال، پیرترین تیم تاریخ ایران در جام جهانی

فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد که با میانگین سنی ۲۹.۸ سال، پیرترین ترکیب تاریخ ایران در جام‌های جهانی را تشکیل می‌دهد. در این فهرست خبری از بازیکنان جوان نیست و ۸ بازیکن از تیم ۸ سال پیش حضور دارند.

با اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶، مشخص شد که این تیم با میانگین سنی ۲۹.۸ سال، پیرترین ترکیب تاریخ ایران در ادوار جام جهانی را تشکیل می‌دهد.

در این فهرست، نام بازیکنان جوانی مانند محمد خلیفه، امیرحسین محمودی و کسری طاهری دیده نمی‌شود تا نشان دهد که خبری از جوانگرایی در تیم ملی نیست. در واقع، تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات، نه تنها پیرترین تیم تاریخ خود در جام جهانی است، بلکه احتمالاً مسن‌ترین تیم میان تمامی شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها خواهد بود.

برای مقایسه، میانگین سنی تیم ملی در اولین حضورش در جام جهانی ۱۹۷۸ برابر با ۲۵.۱۵ سال بود که جوان‌ترین ترکیب ایران در تاریخ جام‌های جهانی محسوب می‌شود. پس از آن، تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۸ با میانگین سنی ۲۶.۷ سال، جوان‌ترین ترکیب را داشت.

در آن زمان کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی اقدام به تغییر نسل کرد و حالا پس از گذشت ۸ سال، همچنان ۸ بازیکن از آن تیم در ترکیب فعلی حضور دارند که عمدتاً از بازیکنان اصلی به شمار می‌روند. این عدد در مقایسه با دوره‌های قبلی بسیار قابل توجه است؛ به عنوان مثال در جام جهانی ۲۰۰۶ تنها ۲ بازیکن از جام جهانی ۱۹۹۸ باقی مانده بودند و علی دایی و مهدی مهدوی‌کیا اولین بازیکنانی بودند که در دو جام جهانی بازی کردند.

در جام جهانی ۲۰۱۴ تعداد بازماندگان از دو دوره قبل به ۴ نفر رسید و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز تنها سه بازیکن از جام جهانی ۲۰۱۴ حضور داشتند. حالا با حضور ۸ بازیکن از تیم ۸ سال پیش، تیم ملی در هیچ مقطعی به این اندازه در جذب بازیکن جدید ناموفق نبوده است.

در فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶، تنها نام ۳ بازیکن زیر ۲۵ سال دیده می‌شود در حالی که ۱۵ بازیکن بالای ۳۰ سال هستند. این آمار نشان می‌دهد که اکثریت ترکیب اصلی از بازیکنان مسن تشکیل خواهد شد و احتمال شکسته شدن رکورد پیرترین ترکیب تاریخ تیم ملی وجود دارد.

برای یافتن میانگین سنی بالاتر از این، لازم نیست به گذشته‌های دور برگردیم؛ در دیدار با ژاپن در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳، میانگین سنی تیم ملی کمی کمتر از ۳۱ سال بود که پیرترین چهره تاریخ تیم ملی در آن بازی ثبت شد. با این اوصاف، دور از انتظار نیست که تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ حتی از آن میانگین نیز فراتر رود





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