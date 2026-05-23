تیم ملی فوتبال به کمپ تائیدشده در جنوب مکزیک سفر می کند

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد تیم ملی فوتبال به کمپ تائیدشده در جنوب مکزیک سفر خواهد کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کمپ تیم های ملی کلیه کشورهای راه یافته به جام جهانی تائید شده است و از دبیر کل فیفا خواستیم کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شود که این موضوع تائید شد.
در این کمپ که نزدیک اقیانوس آرام و در مرز مکزیک و آمریکا است مستقر می شویم و این کمپ در مرز است اما در واقع در کشور مکزیک قرار دارد. کلیه امکانات این کمپ کامل است و قرارداد آن در حال امضا است و کل فاصله ما با مکان بازی های ما در لس آنجلس 55 دقیقه با پرواز است.
با کمپ قبلی در آریزونا فاصله کمتری داریم و با این اتفاق مشکل ویزا نداریم و تیم ملی با پرواز ایران ایر می تواند عازم مکزیک شود
