Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

تیم ملی فوتبال به کمپ تائیدشده در جنوب مکزیک سفر می کند

فوتبال News

تیم ملی فوتبال به کمپ تائیدشده در جنوب مکزیک سفر می کند
تیم ملی فوتبالKamp Tichahuaمکزیک
📆5/23/2026 6:32 PM
📰EtemadOnline
20 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 59%

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد تیم ملی فوتبال به کمپ تائیدشده در جنوب مکزیک سفر خواهد کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: کمپ تیم های ملی کلیه کشورهای راه یافته به جام جهانی تائید شده است و از دبیر کل فیفا خواستیم کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شود که این موضوع تائید شد.

در این کمپ که نزدیک اقیانوس آرام و در مرز مکزیک و آمریکا است مستقر می شویم و این کمپ در مرز است اما در واقع در کشور مکزیک قرار دارد. کلیه امکانات این کمپ کامل است و قرارداد آن در حال امضا است و کل فاصله ما با مکان بازی های ما در لس آنجلس 55 دقیقه با پرواز است.

با کمپ قبلی در آریزونا فاصله کمتری داریم و با این اتفاق مشکل ویزا نداریم و تیم ملی با پرواز ایران ایر می تواند عازم مکزیک شود

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

EtemadOnline /  🏆 9. in İR

تیم ملی فوتبال Kamp Tichahua مکزیک فعالیت در مرز امکانات کمپ قرارداد امضاشده فاصله با لوس آنجلس پرواز ایران ایر

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-23 21:32:19