تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی مقابل نیوزیلند فرصت صعود به صدر جدول را از دست داد

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست از ساده‌ترین حریف خود در گروه عبور کند و با تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند، فرصت صعود به صدر جدول و بالا بردن بخت صعود از گروه را از دست داد. بازیکنان امیر قلعه‌نویی دو بار از حریف عقب افتادند، هر دو بار به بازی برگشتند اما ضعف‌های دفاعی در مهار کریس وود و الایجا جاست و اتکای مداوم به ارسال‌های بلند، مانع از آن شد که ایران سه امتیاز مسابقه را به دست آورد.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ نتوانست از ساده‌ترین حریف خود در گروه عبور کند و با تساوی ۲ بر ۲ برابر نیوزیلند، فرصت صعود به صدر جدول و بالا بردن بخت صعود از گروه را از دست داد.

بازیکنان امیر قلعه‌نویی دو بار از حریف عقب افتادند، هر دو بار به بازی برگشتند اما ضعف‌های دفاعی در مهار کریس وود و الایجا جاست و اتکای مداوم به ارسال‌های بلند، مانع از آن شد که ایران سه امتیاز مسابقه را به دست آورد. در شبی که زوج جاست و وود مهم‌ترین تهدید نیوزیلند بودند، رامین رضاییان و محمد محبی نقش اصلی را در بازگشت ایران به مسابقه ایفا کردند.

امیر قلعه‌نویی برای نخستین مسابقه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ تیمش را با آرایش۲-۴-۴ به زمین فرستاد. علیرضا بیرانوند درون دروازه قرار گرفت و آریا یوسفی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی و میلاد محمدی خط دفاعی ایران را تشکیل دادند. در میانه زمین رامین رضاییان و محمد محبی در دو جناح بازی می‌کردند و سعید عزت‌اللهی و سامان قدوس در مرکز زمین قرار داشتند. مهدی طارمی و شهریار مغانلو نیز زوج خط حمله ایران بودند.

مکس کروکومب درون دروازه ایستاد و تیم پین، مایکل باکسال، فین سورمن و لیبراتو کاکاسه خط دفاعی این تیم را تشکیل دادند. جو بل و کالوم مک‌کاوات در میانه میدان قرار گرفتند و الایجا جاست، مارکو استامنیچ و سارپریت سینگ پشت سر کریس وود، مهاجم نوک نیوزیلند، بازی کردند. تیم ملی ایران بازی را مطابق انتظار تهاجمی آغاز کرد و در دقایق ابتدایی تلاش داشت با استفاده از ارسال‌های بلند رامین رضاییان از جناح راست به دروازه نیوزیلند نزدیک شود.

با این حال، نخستین حمله جدی نیوزیلند نتیجه‌بخش بود. در دقیقه هفتم کریس وود با یک کنترل مناسب توپ را در اختیار جاست قرار داد و این بازیکن با استفاده از فضای ایجاد شده در دفاع ایران، دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد تا نیوزیلند در نخستین حضور جدی خود در زمین حریف پیش بیفتد. ایران برای جبران نتیجه جلو کشید و نیوزیلند نیز از ضدحمله‌ها و انتقال سریع توپ به کریس وود در قلب خط دفاعی ایران استفاده می‌کرد.

جدی‌ترین فرصت ایران در دقیقه ۲۲ رقم خورد؛ زمانی که شوت از پشت محوطه جریمه مهدی طارمی به تیر عمودی دروازه نیوزیلند برخورد کرد و راهی به دروازه پیدا نکرد. محمد محبی در محوطه جریمه شوتی به سمت دروازه زد که پس از برخورد به مدافع نیوزیلند تغییر مسیر داد و مقابل رامین رضاییان قرار گرفت. رضاییان از این توپ سرگردان استفاده کرد و با ضربه‌ای فنی توپ را از کنار دستان مکس کروکومب وارد دروازه کرد.

پرسینگ دو تیم در میانه زمین باعث شد بازیکنان بارها به استفاده از توپ‌های بلند و بازی مستقیم روی بیاورند و موقعیت‌های پراکنده‌ای روی هر دو دروازه ایجاد شود. رامین رضاییان روی یک ضربه ایستگاهی توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و علی نعمتی با ضربه سر دروازه نیوزیلند را باز کرد، اما داور این گل را به دلیل قرار گرفتن مدافع ایران در موقعیت آفساید مردود اعلام کرد.

به این ترتیب نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان رسید؛ نیمه‌ای که با گل زودهنگام نیوزیلند آغاز شد اما با واکنش ایران و گل رامین رضاییان، دوباره به تعادل رسید. امیر قلعه‌نویی نیمه دوم را با یک تغییر مهم تاکتیکی آغاز کرد. مهدی قایدی به جای آریا یوسفی وارد زمین شد؛ تعویضی که باعث شد آرایش ایران از۲-۴-۴ به شکلی نزدیک به۳-۳-۴ تغییر کند.

با این تغییر، ایران یک بازیکن هجومی دیگر به خط حمله خود اضافه کرد و با رویکردی تهاجمی‌تر به استقبال نیمه دوم رفت. مغانلو اگرچه فرصت چندانی برای گلزنی پیدا نکرد، اما با دوندگی مداوم و تحت فشار قرار دادن مدافعان نیوزیلند نقش مهمی در ایجاد فضا برای سایر مهاجمان ایران داشت. با وجود تمایل بیشتر ایران به حمله، این نیوزیلند بود که بار دیگر به گل رسید؛ صحنه‌ای که شباهت زیادی به گل نخست مسابقه داشت.

کریس وود باز هم از فضای اطراف خود و ضعف مدافعان ایران در مهار او استفاده کرد و با یک پاس ساده، الی جاست را صاحب موقعیت کرد. جاست نیز با ضربه‌ای نرم و دقیق توپ را وارد دروازه علیرضا بیرانوند کرد تا برای دومین بار در مسابقه نیوزیلند را پیش بیندازد.

گل دوم نیوزیلند برای دقایقی جریان مسابقه را به سود این تیم تغییر داد؛ تیم ملی ایران وارد فاز بازی احساسی شد و نتوانست برای مدتی کنترل بازی را در دست بگیرد. در دقیقه ۶۴ رامین رضاییان که یکی از موثرترین بازیکنان ایران در طول مسابقه بود، توپ را از جناح راست به محوطه جریمه فرستاد و محمد محبی با ضربه سری دقیق از میان مدافعان نیوزیلند دروازه مکس کروکومب را باز کرد تا بازی بار دیگر مساوی شود.

تنها یک دقیقه بعد، ایران با یک مشکل تازه روبه‌رو شد. سامان قدوس به دلیل احساس درد در ناحیه کشاله ران نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به احسان حاج‌صفی داد؛ تعویضی که برخلاف تغییرات قبلی، بیشتر جنبه اجباری داشت تا تاکتیکی.

نیوزیلند با دو تعویض در سمت چپ خط دفاع و گوش راست تلاش کرد هم از فشار حملات ایران در جناح راست بکاهد و هم از فضای پشت احسان حاج‌صفی و میلاد محمدی استفاده کند، اما فرصت چندانی برای اجرای برنامه هجومی خود به دست نیاورد. طارمی که در نیمه اول تیر دروازه نیوزیلند را به لرزه درآورده بود، در دقایق پایانی نشانه‌های افت بدنی را بروز داده بود و کادر فنی ایران تصمیم گرفت از نیروی تازه‌نفس حسین‌زاده استفاده کند.

در دقایق پایانی، ایران بیشتر مالک توپ و میدان بود و بارها از نقاط مختلف زمین با ارسال‌های بلند و سانترهای متوالی به دنبال رسیدن به دروازه نیوزیلند رفت. بخش عمده حملات ایران همچنان از جناح راست طراحی می‌شد و رویکرد مستقیم و مبتنی بر ارسال‌های بلند در بازی این تیم کاملا مشهود بود.

در مقابل، نیوزیلند با عقب کشیدن خطوط خود آشکارا به دنبال حفظ نتیجه مساوی بود و بیشتر بر دفع توپ‌های ارسالی و بستن فضاهای محوطه جریمه تمرکز داشت. در این بازی که با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، تیم ملی ایران فرصت صعود به صدر جدول و بالا بردن بخت صعود از گروه را از دست داد.

این بازیکن که در مسابقه مقابل نیوزیلند نقش اصلی را ایفا کرد، با گل‌های مهمی در هر دو نیمه، ایران را از تساوی دور کرد و بار دیگر به گل زد تا بازی را مساوی کند. در این بازی که با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، تیم ملی ایران فرصت صعود به صدر جدول و بالا بردن بخت صعود از گروه را از دست داد.

این بازیکن که در مسابقه مقابل نیوزیلند نقش اصلی را ایفا کرد، با گل‌های مهمی در هر دو نیمه، ایران را از تساوی دور کرد و بار دیگر به گل زد تا بازی را مساوی کند. در این بازی که با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، تیم ملی ایران فرصت صعود به صدر جدول و بالا بردن بخت صعود از گروه را از دست داد.

این بازیکن که در مسابقه مقابل نیوزیلند نقش اصلی را ایفا کرد، با گل‌های مهمی در هر دو نیمه، ایران را از تساوی دور کرد و بار دیگر به گل زد تا بازی را مساوی کند





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تیم ملی فوتبال ایران، جام جهانی ۲۰۲۶، نیوزیلند، تس

United States Latest News, United States Headlines