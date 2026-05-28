رئیس فدراسیون فوتبال ایران در جمع خبرنگاران گفت که تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 در مکزیک حضور خواهد داشت. مهدی تاج اظهار داشت که تغییراتی در محل اسکان تیم ملی در مکزیک صورت گرفته است و این موضوع قطعی است که ایران به مکزیک اعزام خواهد شد.

وی افزود که تیم ملی فوتبال ایران در حال آماده‌سازی برای جام جهانی است و نگرانی‌هایی که قبلاً در مورد اقامت یک روزه در آمریکا وجود داشت، اکنون در مکزیک برطرف شده است. تاج تصریح کرد که مهم این است که فدراسیون فوتبال و کشور به صورت جدی پیگیر هستند که هیچ‌گونه اقتدار کشور زیر سوال نرود.

وی همچنین در مورد حضور سردار آزمون در تیم ملی گفت که در حال حاضر در جریان جزئیات حضور سردار آزمون در تیم ملی نیستم





