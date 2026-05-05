رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که حضور تیم ملی در جام جهانی منوط به دریافت تضمینهای لازم از سوی فیفا، به ویژه عدم توهین به نهادهای نظامی کشور است.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران، مهدی تاج ، شامگاه امروز در میان جمعیتی که در میدان ولیعصر تهران گرد هم آمده بودند، در مورد آمادگی تیم ملی برای شرکت در جام جهانی و شرایطی که برای حضور در این رقابتها ضروری است، به تفصیل صحبت کرد.
تاج با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای آمادهسازی تیم، تاکید کرد که حضور ایران در جام جهانی منوط به دریافت تضمینهای قطعی و قابل اعتماد از سوی فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) خواهد بود. او گفت که فدراسیون فوتبال تمام تلاش خود را برای حضور در این رویداد بزرگ ورزشی به کار گرفته و اردوهای تمرینی را آغاز کرده است.
تاج همچنین احتمال اعزام بازیکنان به ترکیه پس از اتمام بازیهای پیش رو را مطرح کرد و افزود که در صورت موافقت نهایی، بازیکنان پس از یک هفته استراحت، راهی ترکیه خواهند شد و از آنجا به سمت جام جهانی حرکت خواهند کرد. اما این سفر و حضور در جام جهانی به شرطی محقق خواهد شد که در جلسهای با اینفانتینو، رئیس فیفا، و ماتیاس، یکی از مقامات ارشد فیفا، ضمانتهای لازم و جدی برای حفظ حقوق و شان تیم ملی و کشورمان دریافت شود.
تاج به طور خاص بر لزوم تضمین عدم توهین به نهادهای نظامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تاکید کرد و گفت که فیفا نباید اجازه دهد هیچگونه توهینی به مسئولان و نهادهای کشور صورت گیرد. او تصریح کرد که اگر اینفانتینو تضمین کند که حوادث مشابه آنچه در جام جهانی پیشین رخ داد، تکرار نخواهد شد، ایران با اطمینان کامل در جام جهانی شرکت خواهد کرد.
تاج با تاکید بر اینکه ایران با آمریکا مشکلی ندارد و تنها به عنوان میهمان در جام جهانی حضور مییابد، گفت که میزبانی این رقابتها بر عهده فیفا است، نه دولت آمریکا. او از فیفا خواست تا میزبانی ایران را بپذیرد و تضمین کند که هیچگونه توهینی به نهادهای نظامی کشور صورت نخواهد گرفت، زیرا در غیر این صورت، ایران همان واکنش قاطعانه را که در کانادا نشان داد، تکرار خواهد کرد و ممکن است تیم ملی را از جام جهانی فراخواند.
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد بازیهای دوستانه تیم ملی پیش از جام جهانی توضیحاتی ارائه داد. او گفت که تیم ملی در ترکیه دو بازی دوستانه برگزار خواهد کرد و مذاکراتی با رئیس فدراسیون یک تیم قدرتمند انجام شده است که فردا پاسخ نهایی آن اعلام خواهد شد. تاج ابراز امیدواری کرد که این بازی تدارکاتی، یک محک مناسب برای تیم ملی باشد.
او همچنین از برگزاری یک بازی دوستانه دیگر در آمریکا خبر داد و گفت که این بازیها به تیم ملی کمک خواهد کرد تا خود را به بهترین شکل برای جام جهانی آماده کند.
فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا با ایجاد شرایط مناسب و دریافت تضمینهای لازم، زمینه حضور پرقدرت تیم ملی در جام جهانی را فراهم کند و با حمایت مردم و مسئولان، به نتایج مطلوبی در این رقابتها دست یابد
