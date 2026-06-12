تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت ها؛ ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین میرود؛ تیمی باتجربه که همانند ایران در هشت دوره لیگ ملتها حضور داشته است. دیدارهای هفته نخست والیبال لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود.
تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در مرحله مقدماتی لیگ ملت ها؛ ۲۰۲۶ به مصاف آرژانتین میرود؛ تیمی باتجربه که همانند ایران در هشت دوره لیگ ملتها حضور داشته است.
دیدارهای هفته نخست والیبال لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری میشود. تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در این هفته به مصاف آرژانتین میرود؛ تیمی باتجربه که بیست و هفتمین حضورش در این رقابتها شامل ۱۹ حضور در لیگ جهانی و هشت دوره هم در لیگ ملتها را تجربه میکند.
تیم ملی والیبال ایران از ۲:۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۳ خرداد به مصاف آرژانتین میرود؛ تیمی که سابقه حضور در ۹ دوره رقابتهای المپیک را دارد و بهترین مقامش در این رقابت ها، کسب مدال برنز در المپیک سئول ۱۹۸۸ و المپیک توکیو ۲۰۲۰ است. همچنین تیم ملی والیبال آرژانتین سابقه ۱۴ بار حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.
آنها در سال ۱۹۸۲ موفق به کسب مدال برنز رقابتهای قهرمانی جهان شدند و در سال ۲۰۰۲ هم به رتبه ششم دست یافتند. این تیم در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ بعد از ایران در رتبه نهم قرار گرفت. اولین دوره حضور آرژانتین در لیگ جهانی والیبال به سال ۱۹۹۶ باز میگردد و از آن تاریخ تا به امروز آنها ۱۹ بار در رقابتهای لیگ جهانی حضور داشتند که بهترین رتبه آنها عنوان چهارمی لیگ جهانی سال ۲۰۱۱ است.
آرژانتینیها در هفت دوره گذشته لیگ ملتهای والیبال جهان نیز حضور داشتهاند که بهترین رتبه آنها به کسب مقام پنجمی در سال ۲۰۲۳ باز میگردد و امسال هشتمین حضور را تجربه میکنند. دو تیم ایران و آرژانتین تاکنون در طول تاریخ ۱۹ بار به مصاف یکدیگر رفتند که ۱۰ برد برای ایران و ۹ پیروزی برای آرژانتین ثبت شده است و جدال پیش رو بیستمین رویارویی دو تیم است.
آخرین مسابقه تیمهای ایران و آرژانتین در لیگ ملتهای سال گذشته بوده که مردان ایران سه بر یک به پیروزی رسیدند و حالا شاگردان روبرتو پیاتزا برای نمایشی قدرتمندانه به مصاف آرژانتین میروند تا یازدهمین پیروزی خود مقابل این حریف دیرینه را جشن بگیرند و به مهمترین هدف خود یعنی شادی دل مردم ایران و هواداران دست یابند. آرژانتین در حال حاضر با ۲۵۹.۵۳ امتیاز در رتبه هشتم رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال قرار دارد و تیم ملی والیبال ایران نیز با ۲۰۰.۲۷ امتیاز در جایگاه هجدهم است.
دیلئو هوراکیو هدایت تیم ملی والیبال آرژانتین را برعهده دارد و فهرست بازیکنان این تیم در لیگ ملتها ۲۰۲۶ به قرار زیر است
تیم ملی والیبال ایران آرژانتین لیگ ملتها جام جهانی قهرمانی جهان لیگ جهانی لیگ ملتهای والیبال جهان ۲۰۲۶ جدال پیش رو بیستمین رویارویی دو تیم است آخرین مسابقه تیمهای ایران و آرژانتین در لیگ م