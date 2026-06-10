سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران می‌تواند روز قبل از هر بازی جام جهانی ۲۰۲۶ وارد این کشور شود و ابهامات پیشین برطرف شد.

سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ می‌توانند روز قبل از هر یک از بازی‌های خود وارد خاک این کشور شوند.

این اظهارات پس از گزارش‌هایی مبنی بر محدودیت‌های ورود تیم ایران مطرح شد که نگرانی‌هایی را در مورد مسائل لجستیکی و تأثیر احتمالی بر عملکرد بازیکنان ایجاد کرده بود. تیم ملی ایران که هم‌اکنون در شهر تیخوانای مکزیک اردو زده است، طبق این اطلاعیه می‌تواند برای سه مسابقه خود در جام جهانی، یک روز زودتر وارد ایالات متحده شود.

پیش از این، ابوالفضل پسندیده سفیر ایران در مکزیک به نقل از منابعی اعلام کرده بود که تیم ملی مجبور است در همان روز بازی وارد و بلافاصله پس از پایان مسابقه خاک آمریکا را ترک کند. اما سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این ادعاها را نادرست خواند و تأکید کرد که با موافقت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، این محدودیت برداشته شده است.

سفیر ایران نیز در گفت‌وگو با رویترز ضمن انتقاد از رد ویزای برخی اعضای فدراسیون، تأیید کرد که ویزاهای صادر شده برای بازیکنان مانعی برای اقامت شبانه ایجاد نمی‌کند. پس از هفته‌ها ابهام و تأخیر، ایالات متحده سرانجام روز جمعه تمام ویزای بازیکنان تیم ملی ایران را صادر کرد. این اتفاق تنها ده روز پیش از نخستین بازی تیم در جام جهانی رخ داد که نشان‌دهنده تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور است.

با این حال، چند تن از اعضای کادر فنی و اداری تیم ملی موفق به دریافت ویزا نشدند. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که این افراد شامل مدیر تیم، دو آنالیزور، مدیر رسانه و یک نماینده وزارت امور خارجه هستند که همگی از اعضای کلیدی محسوب می‌شوند. سفارت ایران در مکزیک نیز این موضوع را تأیید کرده است. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که تیم ملی ایران خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند.

بر اساس برنامه اعلام شده، ایران در تاریخ ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت، سپس در ۲۱ ژوئن در همان شهر با بلژیک روبه‌رو می‌شود و در ۲۶ ژوئن در سیاتل مقابل مصر قرار می‌گیرد. این مسابقات حساسیت بالایی دارند و هرگونه اختلال در آماده‌سازی تیم می‌تواند تأثیر منفی بر عملکرد بازیکنان داشته باشد.

برنامه اولیه تیم ملی ایران شامل برگزاری اردوی تمرینی در ایالت آریزونا بود، اما این برنامه پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران در فوریه سال جاری تغییر کرد. دونالد ترامپ در ماه مارس اعلام کرده بود که ایران برای حضور در جام جهانی مشکلی ندارد، اما به نظر او مناسب نیست که تیم ایران برای امنیت و حفظ جان خود در خاک آمریکا اقامت طولانی داشته باشد.

این اظهارات باعث سردرگمی و نگرانی در میان مسئولان ورزشی ایران شد. با وجود این، نهایتاً تیم ایران موفق به دریافت ویزا و مجوز ورود یک روز زودتر شد. این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیکی است که ورزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تیم ملی ایران در حالی پا به این مسابقات می‌گذارد که امید زیادی به موفقیت در این رقابت‌ها دارد و هواداران ایرانی در سراسر جهان چشم به عملکرد آن‌ها دوخته‌اند





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