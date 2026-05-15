هواداران تیم ملی ژاپن مدت‌ها در انتظار این لحظه بودند و از قبل ساعت‌های خود را روی ۱۴:۳۰ به وقت توکیو تنظیم کرده بودند. سرانجام زمان موعود فرا رسید؛ هاجیمه موریاسو وارد سالن کنفرانس خبری شد، اسامی بازیکنان منتخبش را اعلام کرد و سپس به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. با اعلام فهرست نهایی مشخص شد کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داده و قادر نخواهد بود تیمش را در آمریکا همراهی کند.

به گزارش خبرورزشی، با اعلام فهرست نهایی مشخص شد کائورو میتوما، ستاره برایتون، به دلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داده و قادر نخواهد بود تیمش را در آمریکا همراهی کند. طی هفته گذشته گمانه‌زنی‌های زیادی درباره وضعیت این بازیکن مطرح شده بود، اما در نهایت روشن شد که او حتی در مراحل حذفی نیز امکان حضور در میدان را نخواهد داشت.

در سوی مقابل، واتارو اندو، هافبک لیورپول، با وجود مصدومیت در فهرست نهایی قرار گرفت و به عنوان کاپیتان ژاپن راهی مسابقات خواهد شد؛ هرچند احتمال دارد دیدار نخست مقابل هلند را از دست بدهد. فهرست نهایی ژاپن شامل ۲۴ لژیونر و تنها دو بازیکن از جی‌لیگ است؛ دو بازیکنی که هر دو به عنوان دروازه‌بان ذخیره از سانفریس هیروشیما و کاشیما آنتلرز دعوت شده‌اند.

در این میان، شش بازیکن شاغل در بوندس‌لیگا و پنج بازیکن حاضر در اردیویسه هلند در ترکیب دیده می‌شوند. همچنین سه بازیکن از لیگ برتر انگلیس نیز در این فهرست حضور دارند. یکی دیگر از غایبان سرشناس، یوتو ناگاتومو، مدافع باتجربه اف‌سی توکیو است؛ بازیکنی که امیدوار بود با حضور در این تورنمنت رکورد پنج دوره حضور در جام جهانی را ثبت کند، اما موریاسو در نهایت نام او را از فهرست خط زد.

همچنین تاکومی مینامینو، ستاره موناکو که فصل درخشانی را پشت سر گذاشته بود، به دلیل پارگی رباط صلیبی از حضور در جام جهانی بازماند و ژاپن را در آمریکا همراهی نخواهد کرد.

لیست تیم ملی ژاپن به این شرح است: دروازه‌بان‌ها زایون سوزوکی – پارما کیسوکه اوساکو – سانفریس هیروشیما توموکی هایاکاوا – کاشیما آنتلرز مدافعان هیروکی ایتو – بایرن مونیخ جونوسکه سوزوکی – کپنهاگن آیومو سِکو – لو آور شوگو تانگوچی – سینت‌ترودن تسویوشی واتانابه – فاینورد کو ایتاکورا – آژاکس تاکهیرو تومیاسو – آژاکس یوکیناری سوگاوارا – وردر برمن هافبک‌ها دایچی کامادا – کریستال پالاس آو تاناکا – لیدز یونایتد کایشو سانو – ماینتس واتارو اندو (کاپیتان) – لیورپول کیتو ناکامورا – ریمس دایزن مائه‌دا – سلتیک ریتسو دوان – آینتراخت فرانکفورت یویتو سوزوکی – فرایبورگ جونیا ایتو – گنک مهاجمان آیاسه اودا – فاینورد کوکی اوگاوا – نایمخن کنتو شیوگای – ولفسبورگ کیسوکه گوتو – سینت‌ترودن تاکفوسا کوبو – رئال سوسیدا





