تیم میکس تپانچه ایران مدال نقره دوحه را گرفت

تیم میکس تپانچه ایران با هانیه رستمیان و وحید گلخندان در فینال دوحه، مدال نقره قهرمانی جهان را کسب کردند.

تیم میکس تپانچه ایران در چهارمین روز مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان ، موفق به کسب مدال نقره شد. این تیم که با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان در فینال حضور داشت، پس از تیم چین در رتبه دوم ایستاد.

رقابت نهایی و نتایج نهایی مسابقات

تیم ایران در فینالی کاملاً آسیایی با نمایندگان چین و ویتنام رقابت کرد و در نهایت عنوان دوم را از آن خود کرد. تیم دوم چین نیز موفق به کسب مدال برنز شد و تیم ویتنام در جایگاه چهارم ایستاد. حضور این تیم در فینال نشان‌دهنده عملکرد درخشان ورزشکاران ایرانی در این دوره از رقابت‌ها است.

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تیم میکس ایران با ترکیب هانیه رستمیان و وحید گلخندان پیش از این نیز در بازی‌های آسیایی ناگویا موفق به کسب مدال برنز شده بود. این تجربه می‌تواند برای ورزشکاران در فشارهای رقابتی فینال مفید واقع شود. عملکرد آن‌ها در دوحه نشان داد که آمادگی لازم برای رقابت با تیم‌های قدرتمند آسیایی را دارند.

نتایج سایر رشته‌های ورزشی در دوحه

در همین روز، راند پایانی رقابت‌های اسکیت مردان نیز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر بود. امیرمحمد دادگر با کسب ۱۱۹ امتیاز در رده بیست و هشتم قرار گرفت. این امتیاز تکرارکننده رکورد قبلی ایران در رقابت‌های بین‌المللی است.

عبدالغدیر شیرمحمدی نیز با ۱۰۷ امتیاز در رده ۱۰۶ جدول رده‌بندی قرار گرفت. پیش از این، علی دوستی امتیاز ۱۱۹ را در مسابقات قهرمانی آسیا سال ۲۰۱۹ ثبت کرده بود. امیرمحمد دادگر با ثبت این امتیاز، نشان داد که می‌تواند در سطح بین‌المللی رقابت کند.

جزئیات حضور و عملکرد سایر ورزشکاران ایران

در بخش تفنگ بادی زنان، شرمینه چهل‌امیرانی در رده دهم، هلیا خمسه در رده دهم و ساینا تیموری چهل و ششم ایستاد. در رشته تپانچه بادی زنان، هانیه رستمیان با کسب عنوان چهارم، سهمیه المپیک را کسب کرد. سامیه یاسی نیز در رده یازدهم قرار گرفت.

مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از ۱۲ تا ۲۲ آبان در دوحه قطر برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها، ۱۰ نماینده ایران در سه بخش تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی حضور دارند. این مسابقات نخستین رویداد مهم توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به شمار می‌رود.

اهمیت سهمیه المپیک و آینده ورزشکاران ایرانی

در مجموع، ۳۶ سهمیه المپیک در ۱۲ ماده انفرادی در این مسابقات توزیع خواهد شد. کسب سهمیه المپیک برای ورزشکاران ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. هانیه رستمیان با کسب عنوان چهارم تپانچه بادی، این هدف مهم را محقق کرد.

عملکرد سایر ورزشکاران ایرانی نیز مورد توجه قرار دارد و امیدها برای کسب نتایج بهتر در روزهای باقی‌مانده وجود دارد. مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان به عنوان محک مهمی برای سنجش سطح آمادگی ورزشکاران ایران در آستانه المپیک عمل می‌کند.

تیم میکس تپانچه ایران با کسب مدال نقره، نشان داد که پتانسیل بالایی برای رقابت در سطح جهانی دارد. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای برای سایر ورزشکاران ایرانی باشد تا در روزهای باقی‌مانده مسابقات عملکرد بهتری داشته باشند.

در نهایت، حضور قوی تیم‌های آسیایی در این مسابقات، رقابت را برای ورزشکاران ایرانی چالش‌برانگیز کرده است. با این حال، عملکرد هانیه رستمیان و وحید گلخندان نشان داد که ورزشکاران ایرانی می‌توانند در سطح آسیا و جهان رقابت کنند.