تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با چهار مدال طلا، دو نقره و دو برنز به مقام قهرمانی آسیا دست یافت.

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب چهار مدال طلا، دو مدال نقره و دو مدال برنز و ۱۷۸ امتیاز، عنوان قهرمانی رقابت‌های قهرمانی آسیا را در شهر دانانگ ویتنام از آن خود کرد.

این مسابقات روزهای ۹ و ۱۰ خردادماه برگزار شد و تیم‌های ژاپن با ۱۶۵ امتیاز و هند با ۱۵۳ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. ازبکستان با ۱۴۸ امتیاز، قزاقستان با ۱۳۳ امتیاز، قرقیزستان با ۶۹ امتیاز، تاجیکستان با ۶۲ امتیاز، ترکمنستان و مغولستان با ۵۷ امتیاز (به دلیل تفاضل کمتر مغولستان نهم شد) و کره جنوبی با ۳۸ امتیاز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

این موفقیت در حالی به دست آمد که تیم ایران با ترکیبی از کشتی‌گیران مستعد و با هدایت کادر فنی توانمند عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت. در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ هالمیرادوف را شکست داد و به نیمه‌نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خودژیف از تاجیکستان را مغلوب کرد و در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد رحیم‌جان‌اف از ازبکستان را شکست داد و مدال طلا گرفت. در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و به فینال راه یافت اما در دیدار نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب فرخ محمودف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یونگ کیانگ هوانگ از چین را شکست داد و در مرحله بعد نیز انارتولگا بکبا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد.

وی در نیمه نهایی با نتیجه ۱۶ بر ۵ اسکندر خدای‌بردی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و در فینال با نتیجه ۵ بر ۱ ماسایونه اوشیمادو از ژاپن را مغلوب کرد و طلا گرفت. در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد و در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد.

وی در نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی و در فینال با نتیجه ۸ بر ۳ کیوسوکه ایکدا از ژاپن را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد. در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید و در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژی‌یو یانگ از چین را مغلوب کرد.

وی در نیمه نهایی با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورین‌باسار از قزاقستان شد و به دیدار رده‌بندی راه یافت. گنجه در این دیدار با نتیجه ۱۲ بر ۲ شگایخو مونخزول از مغولستان را شکست داد و برنز گرفت. در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرعباس لطفی‌نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا و در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسات نوربردیف از ترکمنستان را شکست داد.

وی در نیمه نهایی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب ریهیتو هیورا از ژاپن شد و در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل کانتمیر اسماعیل اف از قرقیزستان پیروز شد و به مدال برنز رسید. در وزن ۷۱ کیلوگرم، کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب ادریس بهرام اف از تاجیکستان شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله نیمه نهایی، ترابی حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هینوسو کیم از کره جنوبی و در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نسیم خوجایف از تاجیکستان به پیروزی رسید. وی در نیمه نهایی با نتیجه ۲ بر ۱ از سد عادیلبک یربولاتوف از قزاقستان گذشت و در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ماندیپ از هند را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی‌زاده در دور نخست در حالی که با نتیجه ۸ بر ۴ از حریف خود پیش بود، مقابل شیو یوشیدا از ژاپن با ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در مرحله نیمه نهایی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ بهروز آشیروف از ازبکستان را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر هانتو هایاشی از ژاپن را شکست داد و به فینال رسید اما در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب آروش رانا از هند شد و مدال نقره گرفت. به این ترتیب، تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با اقتدار قهرمان آسیا شد و نشان داد که استعدادهای فراوانی در این رشته وجود دارد. این موفقیت می‌تواند نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی ایران در سطوح بالاتر باشد.

کادر فنی تیم نیز با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد انگیزه در کشتی‌گیران توانستند بهترین نتیجه را کسب کنند. امید است که این قهرمانان در رقابت‌های آینده نیز خوش بدرخشند و پرچم ایران را در میادین بین‌المللی برافراشته نگه دارند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا ایران ویتنام

United States Latest News, United States Headlines