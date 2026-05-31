تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران قهرمان آسیا

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمان این مسابقات شناخته شد. در این مسابقات، کشتی گیران ایرانی در مختلف وزن ها به نتایج مختلفی دست یافتند.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب ۴ مدال طلا ، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز به عنوان قهرمان این مسابقات شناخته شد.

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی با پیروزی در فینال به مدال طلا رسید. در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب با شکست در فینال به مدال نقره دست یافت. در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته با پیروزی در فینال به مدال طلا رسید. در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی با پیروزی در فینال به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه با شکست در دیدار رده بندی به مدال برنز رسید. در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرعباس لطفی نژاد با پیروزی در دیدار رده بندی به مدال برنز دست یافت. در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی با پیروزی در فینال به مدال طلا رسید. در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی با شکست در فینال به مدال نقره دست یافت





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران مسابقات قهرمانی آسیا مدال طلا مدال نقره مدال برنز

United States Latest News, United States Headlines