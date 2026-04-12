تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 4 مدال طلا، یک نقره و 3 برنز، مقتدرانه جام قهرمانی آسیا را بالای سر برد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش خیره کننده در رقابت‌های قهرمانی آسیا ، با کسب 4 مدال طلا ، یک مدال نقره و 3 مدال برنز، جام قهرمانی را بالای سر برد. این مسابقات که از تاریخ 21 تا 23 فروردین ماه در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار شد، شاهد رقابت‌های نفس‌گیر و هیجان‌انگیز کشتی‌گیران آسیایی بود. ملی‌پوشان کشورمان با ارائه عملکردی تحسین‌برانگیز، بار دیگر توانمندی‌های خود را به رخ حریفان کشیدند و با اقتدار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستادند.

\در این دوره از مسابقات، میلاد والی‌زاده در وزن 57 کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در وزن 86 کیلوگرم، محمدمبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن 125 کیلوگرم، با شایستگی مدال طلای مسابقات را به گردن آویختند. امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم با وجود تلاش فراوان، به مدال نقره بسنده کرد. احمد محمدنژاد جوان در وزن 61 کیلوگرم، سینا خلیلی در وزن 70 کیلوگرم و امیرمحمد یزدانی در وزن 74 کیلوگرم نیز با کسب مدال برنز، سهم بسزایی در موفقیت تیم ملی ایران داشتند. در رده‌بندی تیمی، ایران با کسب 178 امتیاز، مقتدرانه بر سکوی نخست ایستاد. تیم هند با کسب 162 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم ژاپن با 127 امتیاز به مقام سوم دست یافت. این نتایج نشان‌دهنده برتری محسوس کشتی‌گیران ایرانی نسبت به رقبای آسیایی است و نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی آزاد کشورمان خواهد بود.\در وزن 57 کیلوگرم، میلاد والی‌زاده پس از یک استراحت در دور نخست، در دور دوم با پیروزی قاطع 10 بر صفر مقابل آنکوش از هند، به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. در این مرحله، وی با نتیجه 11 بر صفر فوگا ساساکی از ژاپن را مغلوب کرد و راهی فینال شد. والی‌زاده در دیدار نهایی با نتیجه 14 بر 3 مونخ اردن باتخویاگ از مغولستان را از پیش رو برداشت و مدال طلای ارزشمند این وزن را از آن خود کرد. در وزن 61 کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 8 بر 5 توشیهیرو هاسه‌گاوا از ژاپن را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. در این مرحله، او با نتیجه نزدیک 11 بر 9 مغلوب امان، دارنده مدال برنز المپیک از هند شد و به دیدار رده‌بندی رفت. جوان در این دیدار با پیروزی 12 بر صفر مقابل چانگسو کیم از کره جنوبی، مدال برنز را به دست آورد. در وزن 65 کیلوگرم، پیمان نعمتی در دور اول با نتیجه 6 بر 4 مغلوب رستم جان کاخاروف از قرقیزستان شد و از دور مسابقات کنار رفت. در وزن 70 کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10 بر 3 سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. خلیلی در این مرحله با نتیجه 5 بر 1 مقابل تولگا تومور اوچیر، دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغولستان، شکست خورد و به دیدار رده‌بندی رفت. او در دیدار رده‌بندی با نتیجه 10 بر صفر شهزادبک یاراشیف از ازبکستان را مغلوب کرد و مدال برنز را به دست آورد. در وزن 74 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در دور اول با پیروزی 2 بر صفر مقابل کاروناپلی از سریلانکا، مسابقات را آغاز کرد. یزدانی در دور دوم با نتیجه نزدیک 7 بر 6 مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی، دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در فینال، به گروه بازنده‌ها راه یافت. یزدانی در گروه بازنده‌ها با نتیجه 11 بر 1 سومیابازار زاندانبود از مغولستان را شکست داد و به دیدار رده‌بندی رسید. یزدانی در این دیدار با نتیجه 9 بر 3 مقابل اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان به پیروزی رسید و مدال برنز را به گردن آویخت. در وزن 79 کیلوگرم، مهدی یوسفی در دور نخست با نتیجه 6 بر 5 فنگ لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. یوسفی در این مرحله با نتیجه 5 بر 2 مغلوب رازامبک جمال‌اف، قهرمان المپیک و جهان از ازبکستان شد و با توجه به شکست جمال‌اف در دور بعد، از دور مسابقات حذف شد. در وزن 86 کیلوگرم، کامران قاسم‌پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 12 بر 2 یودای تاکاهاشی از ژاپن را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی رسید. قاسم‌پور در این مرحله با نتیجه 11 بر صفر آلپ ارسلان بگینجوف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت و راهی فینال شد. قاسم‌پور در دیدار نهایی با نتیجه 7 بر صفر و ضربه فنی موکول داهیا از هند را شکست داد و به مدال طلا دست یافت. در وزن 92 کیلوگرم، محمدمبین عظیمی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 9 بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. عظیمی در این مرحله با نتیجه 6 بر صفر عظمت دولتبیکوف، دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان، را مغلوب کرد و به فینال رسید. عظیمی در دیدار نهایی با نتیجه 11 بر صفر ماگومد شریپوف از بحرین را شکست داد و مدال طلا را از آن خود کرد. در وزن 97 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به نیمه‌نهایی صعود کرد. آذرپیرا در این مرحله با نتیجه 2 بر صفر ویکی از هند را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی با نتیجه 4 بر صفر مغلوب آرش یوشیدا، دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و به مدال نقره دست یافت. در وزن 125 کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 7 بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را شکست داد و به نیمه‌نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه 5 بر صفر مقابل بوهردون از چین پیروز شد و به فینال راه یافت. زارع در دیدار نهایی با نتیجه 4 بر صفر شامیل شریپوف، دارنده مدال برنز جهان از بحرین، را شکست داد و مدال طلا را به دست آورد





