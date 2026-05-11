دامنه مصاحبه تیمچو موچونسکی با برنامه ۱۲ دقیقه با یورونیوز از این واقعیت که پس از نشست سال گذشته لاهه و در نتیجه نقش رهبریکننده آمریکا، ناتو اکنون در سطحی قویتر از همیشه قرار دارد، صحبت میکند. وی همچنین به بررسی موانع پیوستن کشورش به ناتو و اتحادیه اروپا پرداخته است.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا ، درباره ناتو و نیز انتقاد او از متحدان اروپایی، سوالات بسیاری در مورد میزان تعهد این کشور به این پیمان برمیانگیزد.
با این حال تیمچو موچونسکی، وزیر امور خارجه مقدونیه شمالی، عقیده دارد که دوره ریاستجمهوری ترامپ، نقطه اوج قدرت این ائتلاف دفاعی بوده است. موچونسکی در مصاحبه با برنامه ۱۲ دقیقه با یورونیوز گفت: 'به نظر من به لطف رییسجمهور ترامپ، روبیو و کل دستگاه سیاست خارجی امریکا، ناتو امروز از هر زمان دیگری قدرتمندتر است.
' وی افزود پس از نشست سال گذشته لاهه، که در آن اعضا تعهد کردند تا سال ۲۰۳۵ هزینههای دفاعی خود را به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسانند، این موضوع 'غیرقابل انکار' است
