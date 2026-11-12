تیراندازی صبح پنج‌شنبه در باشگاه ورزشی لوگان سرکل واشنگتن دی‌سی منجر به کشته و زخمی شدن پنج نفر شد. مهاجم پس از محاصره پلیس اقدام به خودکشی کرد.

در حادثه‌ای مرگبار صبح روز پنجشنبه بیست و یکم آبان ماه، تیراندازی در یک باشگاه ورزشی در محله لوگان سرکل واشنگتن دی‌سی رخ داد که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد. این رویداد در فاصله حدود یک و نیم کیلومتری کاخ سفید در مرکز پایتخت ایالات متحده آمریکا اتفاق افتاد و باعث ایجاد اضطراب عمومی و بستری شدن چندین فرد در بیمارستان‌های محل شد.

جزئیات تیراندازی و واکنش فوری پلیس

این تیراندازی اندکی پیش از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه بیست و یکم آبان در باشگاه ورزشی "ویدا فیتنس" آغاز شد. پلیس واشنگتن دی‌سی اعلام کرد که مأموران حدود سی ثانیه پس از دریافت نخستین تماس اضطراری، در محل حادثه حاضر شدند. هنگام ورود به داخل باشگاه، جسد یک متوفی پیدا شد که نشان‌دهنده سرعت بالا و شدت برخورد نیروهای انتظامی به این موقعیت اورژانسی بود.

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علاوه بر متوفی در داخل باشگاه، چهار نفر دیگر نیز در اطراف ساختمان هدف گلوله قرار گرفته بودند. مقامات پلیس اعلام کردند که تمامی این زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند. وضعیت یکی از این چهار زخمی به گفته مسئولان وخیم است و جراحات او نیازمند توجه ویژه است، اما جراحات سه نفر دیگر تهدیدکننده زندگی آن‌ها نیست.

محاصره مهاجم و خودکشی او در آپارتمان

پس از انجام تیراندازی در باشگاه، فرد مسلح به ساختمانی مسکونی در مجاورت باشگاه پناه برد. او به طبقه هفتم آپارتمانی رفت و خود را در آنجا محبوس کرد. نیروهای ویژه پلیس بلافاصله ساختمان را محاصره کردند و مذاکره‌کنندگان پلیس برای متقاعد کردن مهاجم به تسلیم شدن، بیش از یک ساعت با او در تماس بودند. این مدت زمان نشان‌دهنده تلاش‌های جدی برای پایان دادن به وضعیت بدون استفاده از خشونت اضافی بود.

در جریان مذاکرات، صدای شلیک گلوله از داخل آپارتمان شنیده شد. مأموران پس از ورود با زور به ساختمان، مهاجم را با جراحت ناشی از شلیک گلوله پیدا کردند. گزارش‌های بعدی حاکی از آن است که او اقدام به خودکشی کرده است. پلیس می‌گوید مهاجم احتمالا ساکن همان ساختمان و عضو باشگاه ورزشی بوده است. مقام‌های مسئول همچنین در حال بررسی اختلاف احتمالی او با انجمن مالکان ساختمان به عنوان یکی از زمینه‌های وقوع این حادثه هستند.

توصیف شهردار و حضور گارد ملی

موریل باوزر، شهردار واشنگتن دی‌سی، این حادثه را "خشونت مسلحانه پوچ" توصیف کرد و تأکید داشت که کاخ سفید در جریان کامل تحولات قرار گرفته است. این رویداد در شرایطی رخ داد که نیروهای گارد ملی آمریکا همچنان در پایتخت ایالات متحده مستقر هستند. دونالد ترامپ از مرداد ماه سال چهارده هزار و چهار خورشیدی با هدف مقابله با جرایم خشونت‌آمیز صدها نیروی گارد ملی را در واشنگتن دی‌سی مستقر کرده بود.

تلاش‌های پلیس منجر به بستن خیابان‌های اطراف محل حادثه شد و مدارس نزدیک نیز به حالت آماده‌باش امنیتی درآمدند تا از سلامت دانش‌آموزان اطمینان حاصل شود. مأموران اف‌بی‌آئی و اداره فدرال الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره نیز برای بررسی جامع و حمایت از عملیات در صحنه حضور یافتند. مقامات پلیس هنوز هویت مهاجم و قربانیان را اعلام نکرده‌اند و تحقیقات درباره انگیزه دقیق تیراندازی ادامه دارد.

روایت شاهدان عینی و تأثیرات امنیتی

شاهدان عینی جزئیات وحشتناک لحظات حمله را بازگو کردند. یکی از شاهدان به شبکه ان‌بی‌سی گفت هنگام ورزش روی تردمیل صدای تیراندازی را شنید و همراه با دیگران برای نجات جان خود از ساختمان گریخت. این بیانگر هراس عمومی و ترس لحظه‌ای شهروندان در چنین محیط‌های عمومی و امنیتی است.

شاهد دیگری گفت ابتدا تصور کرده صدای شلیک‌ها مربوط به فعالیت‌های ساختمانی است، اما دقایقی بعد متوجه حضور گسترده نیروهای پلیس در خیابان شد. این تأخیر در تشخیص ماهیت صدا، نشان‌دهنده تشابه صدای سلاح‌های گرم با صداهای روزمره شهری است. بستری شدن چندین مصدوم و محاصره طولانی مدت، پیامی جدی برای امنیت عمومی در پایتخت آمریکا ایجاد کرد.