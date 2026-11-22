مدیر مجتمع پتروشیمی کارون هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. سید مهران مهمان‌نواز دادستان ماهشهر از دستگیری متهمان خبر داد. جزئیات کامل حمله و وضعیت مصدوم را بخوانید.

در پی وقوع یک حادثه مرگبار و شگرده‌آمیز در محور ترانزیتی جنوب ایران، سید محمد میری ، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی کارون ، مورد هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. این حمله در ساعت ۱۸:۲۰ روز یکم آذر ماه سال ۱۴۰۵ در مسیر ماهشهر به بندر امام خمینی رخ داد و منجر به جراحت شدید مدیر ارشد این شرکت بزرگ صنعتی شد. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که مهاجمین با استفاده از خودروی سمند، از طریق شیشه خودروی مدیر پتروشیمی به او شلیک کردند.

جزئیات عملیات تیراندازی در محور ماهشهر

طبق اعلام رسمی سید مهران مهمان نواز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، حمله در محدوده مقابل فرودگاه ماهشهر و در تقاطع محور ماهشهر به بندر امام خمینی صورت گرفت. مهاجمین از دو نفر متشکل بودند که یکی راننده و دیگری ساپورت خودروی سمند بوده است. ضارب از سمت صندلی شاگرد و با در دست داشتن سلاح، اقدام به شلیک گلوله ساچمه‌ای به سمت خودروی سید محمد میری نمود.

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واکنش سریع دادستان و وضعیت مصدوم

دادستان ماهشهر اعلام کرد که بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، در محل حاضر شده و دستورات ویژه قضایی را برای بررسی ابعاد جرم صادر نمود. وضعیت عمومی سید محمد میری پس از اعزام به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی توسط کادر پزشکی، مساعد گزارش شده است. هرچند وی از اصابت چندین ساچمه به ناحیه سر و بازو رنج می‌برد، اما جان او در خطر جدی نیست.

شناسایی متهمین و عملیات اطلاعاتی

بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد که دو متهم در این حادثه نقش مستقیم داشته‌اند. یکی از آنان به عنوان راننده خودروی مهاجم و دیگری به عنوان فرد تیرانداز شناسایی شده است. سید مهران مهمان نواز تأکید کرد که تیم‌های اطلاعاتی و انتظامی به صورت فشرده در حال پیگیری شناسایی و دستگیری این دو فرد هستند تا زوایای پنهان پرونده روشن شود.

پیامدهای امنیتی برای صنعت پتروشیمی

این حمله در حالی رخ داد که مجتمع پتروشیمی کارون یکی از قطب‌های اصلی تولید مواد شیمیایی در استان خوزستان به شمار می‌رود. تیراندازی به مدیرعامل چنین مجموعه‌ای، هشداری جدی برای امنیت مدیران صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود. دادستان ماهشهر وعده داده است که تحقیقات تکمیلی تا دستگیری کامل عاملان این اقدام مجرمانه ادامه خواهد داشت.