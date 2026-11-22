دادستان ماهشهر از تیراندازی ناشناسان به مدیر مجتمع پتروشیمی کارون در محور بندر امام خبر داد. سید محمد میری مصدوم شد و تیم قضایی در حال ردیابی متهمان است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر ، جزئیات دقیق حادثه تیراندازی به مدیر مجتمع پتروشیمی کارون را با اشاره به زمان و مکان دقیق وقوع جرم فاش کرد. این واقعه تلخ در ساعت هجده و بیست دقیقه روز یکم آذر ماه سال ۱۴۰۵ رخ داد و قربانی در حین تردد از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر به سمت شهر ماهشهر هدف گلوله قرار گرفت.

جزئیات مکان تیراندازی و محور حادثه

طبق اظهارات رسمی سید مهران مهمان نواز، سید محمد میری در محور ارتباطی بندر امام خمینی (ره) به ماهشهر و در محدوده مقابل فرودگاه ماهشهر سوار بر خودرو بوده است. این موقعیت جغرافیایی دقیق، محل دقیق رویارویی مسلحانه و فرار احتمالی عوامل را برای تیم‌های امنیتی مشخص می‌کند.

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شناسایی متهمان و نحوه انجام جرم

بررسی‌های اولیه پرونده نشان می‌دهد که دو نفر متهم در این عملیات مجرمانه حضور داشته‌اند. یکی از این افراد نقش رانندگی را بر عهده داشته و دیگری به عنوان سرنشین و ضارب اصلی شناخته می‌شود. این خودرو از نوع سمند بوده و سرنشین با نشستن در صندلی شاگرد، از طریق شیشه خودروی سید محمد میری اقدام به تیراندازی کرده است.

ضارب با این اقدام خشن، چندین ساچمه را مستقیماً به ناحیه سر و بازوی مدیر مجتمع پتروشیمی کارون شلیک کرد. این آسیب‌های جسمی ناشی از شلیک مستقیم، منجر به مجروحیت شدید وی شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه نیازمند مداخله اورژانسی و انتقال سریع به مرکز درمانی بود.

واکنش فوری قضایی و وضعیت سلامت قربانی

سید مهران مهمان نواز تأکید کرد که بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حمله، خود را به محل حادثه رساند و دستورات ویژه قضایی را برای بررسی تمام ابعاد ماجرا صادر کرد. کادر درمانی با تلاش ویژه اقدامات پزشکی لازم را برای نجات جان سید محمد میری انجام دادند.

خبر امیدبخش این است که در حال حاضر وضعیت عمومی سید محمد میری کاملاً مساعد گزارش شده است. این بهبودی نسبی نشان‌دهنده سرعت عمل تیم پزشکی و همچنین عدم آسیب به اندام‌های حیاتی حیاتی با وجود اصابت چندین تیر ساچمه به صورت و بازو است.

عملیات گسترده برای دستگیری مرتکبان

دادستان ماهشهر اعلام کرد که اقدامات اطلاعاتی و انتظامی فشرده‌ای هم‌اکنون در حال انجام است تا عاملان این تیراندازی شناسایی و دستگیر شوند. تحقیقات تکمیلی تا زمان روشن شدن کامل تمامی زوایای پرونده و دستگیری همه متهمان در جریان خواهد بود.

تیم‌های انتظامی با پیگیری سرنخ‌های به‌دست‌آمده از محل حادثه و نظارت بر دوربین‌های مداربسته در محورهای منتهی به منطقه ویژه اقتصادی، سعی در کاهش زمان بازرسی و رسیدن به نتیجه دارند. این در حالی است که هیچ‌گونه انگیزه یا پشتوانه سیاسی برای این حمله تاکنون اعلام نشده و پرونده در حال بررسی جزئیات امنیتی است.