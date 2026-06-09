تیراندازی در تهرانپارس: یک کشته و یک زخمی بر اثر اختلاف همسایگی

مردی ۳۵ ساله در پی تیراندازی همسایه در تهرانپارس کشته شد. پسرخاله او نیز زخمی شد. متهم پس از چند روز خود را به پلیس معرفی کرد و انگیزه را اختلاف با همسایه اعلام کرد.

تیراندازی مرگبار در خیابان جشنواره تهرانپارس منجر به کشته شدن یک مرد ۳۵ ساله و زخمی شدن پسرخاله‌اش شد. این حادثه شامگاه ۲۱ فروردین امسال رخ داد و متهم که پس از چند روز فرار خود را به پلیس معرفی کرد، در تحقیقات علت را اختلاف با همسایه عنوان کرد.

ماموران پلیس و اورژانس پس از اعلام تیراندازی در محدوده خیابان جشنواره تهرانپارس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه دو مرد جوان هدف گلوله قرار گرفته بودند که یکی از ناحیه پا و دیگری از ناحیه شکم زخمی شده بود. هر دو مجروح به بیمارستان منتقل شدند اما تلاش پزشکان برای نجات مرد ۳۵ ساله بی‌نتیجه ماند و او جان باخت. مجروح دیگر که پسرخاله مقتول بود تحت درمان قرار گرفت و زنده ماند.

با اعلام مرگ، پرونده جنایی با دستور بازپرس کشیک قتل تشکیل شد و تحقیقات با حضور کارآگاهان اداره دهم، اداره تشخیص هویت و پزشکی قانونی آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد که مقتول به همراه پسرخاله و یکی از دوستانش ساعاتی پیش از حادثه مهمان خواهر و برادری در همان ساختمان بودند و هنگام خروج از ساختمان با مرد همسایه مواجه شدند.

پسرخاله زخمی در تحقیقات گفت که آنها برای کمک به خواهر و برادر در امور اداری و انحصار وراثت به خانه آنان رفته بودند. هنگام خروج، متوجه بسته بودن در پارکینگ شدند و با صاحبخانه تماس گرفتند. ناگهان همسایه با چاقو به سمت آنها آمد و فریاد می‌زد، اما چون سه نفر بودند، عقب‌نشینی کرد و به خانه‌اش برگشت. آنها برای پرسیدن علت به در خانه همسایه رفتند.

پس از حدود پنج دقیقه، همسایه در را باز کرد و مقتول پایش را لای در گذاشت تا بسته نشود. در همان لحظه همسایه اسلحه کشید و به پای مقتول شلیک کرد. مقتول روی زمین افتاد و دچار خونریزی شدید شد. سپس تیر دیگری به شکم پسرخاله اصابت کرد.

دوست آنان و خواهر و برادر میزبان به داخل خانه رفتند و همسایه چند تیر دیگر به سقف و دیوار شلیک کرد و سپس فرار کرد. زن صاحبخانه که میزبان مقتول بود در تحقیقات گفت که مدتی قبل در یک قهوه‌خانه سنتی با مقتول آشنا شده بود و او برای کمک به امور اداری و انحصار وراثت به خانه آنان رفت‌وآمد داشت.

او اختلافات قبلی با همسایه را عامل حمله دانست و گفت که همسایه به خاطر اختلافات جزئی با آنها، مهمانانشان را هدف قرار داده است. پلیس نیز تأیید کرد که مقتول و همراهانش هیچ آشنایی قبلی با مهاجم نداشتند و احتمال اختلاف با همسایه قوی‌ترین فرضیه است. مقتول متأهل و دارای یک فرزند یک و نیم ساله بود.

متهم که متولد ۱۳۶۷ است پس از چند روز خود را معرفی کرد و ابتدا ادعای اشتباه در شناسایی کرد و گفت تصور می‌کرده افراد مقابل خانه‌اش خفت‌گیر هستند. اما بعدا اعتراف کرد که از قبل با خواهر و برادر همسایه اختلاف داشته و این اختلافات بر سر مسائل ساختمانی و حتی موارد ساده مانند جاکفشی بوده است





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