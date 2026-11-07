تیراندازی مرگبار در کراکوف لهستان؛ ۶ کشته و ۱۵ زخمی

تیراندازی در میدان کراکوف ۶ نفر را کشت. تام رز سفیر آمریکا این حادثه را محکوم کرد. جزئیات حادثه و اقدامات پلیس و مقامات لهستان بررسی می‌شود.

تام رز سفیر ایالات متحده آمریکا در لهستان اقدام خشونت‌آمیز و مرگبار در شهر کراکوف را به شدت محکوم کرد و اعلام داشت که واشنگتن در این شرایط دشوار در کنار مردم این کشور ایستاده است. در این حمله تلخ دست‌کم شش نفر جان خود را از دست دادند و ۱۵ نفر دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه ناگوار آرامش عمومی را در یکی از مهم‌ترین شهرهای گردشگری لهستان برهم زد.

جزئیات تیراندازی در میدان تاریخی

این تیراندازی روز شنبه ۱۶ آبان ماه، حدود ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی در میدان اصلی بازار کراکوف رخ داده است. این منطقه یکی از پررفت‌وآمدترین نقاط گردشگری لهستان محسوب می‌شود. فرد مهاجم که مردی ۲۴ ساله و شهروند این کشور است، با خودرو به داخل میدان وارد شد. سپس او به صورت تصادفی و بی‌هدف به سوی مردم تیراندازی کرد. پلیس لهستان تأیید کرده است که مهاجم لباس نظامی به تن داشت و از سلاحی شبیه به تفنگ نظامی استفاده می‌کرد. مأموران نیروی انتظامی پس از یک درگیری مسلحانه با فرد مهاجم، او را زخمی و دستگیر کردند.

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تأیید آمار قربانیان توسط مقامات

در ابتدا مقام‌های محلی اعلام کردند که پنج نفر در این حادثه جان باخته‌اند. اما دولت منطقه‌ای مائوپولسکا در اطلاعیه‌ای رسمی این آمار را اصلاح و تعداد قربانیان را به شش نفر افزایش داد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که از میان کشته‌شدگان، چهار زن و دو مرد وجود دارند. علاوه بر این، ۱۵ نفر دیگر از جمله دو مأمور پلیس در جریان حمله زخمی شده‌اند. تام رز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جزئیات این حمله وحشیانه را تازه دریافت کرده و تأکید کرد که جان انسان‌های بی‌گناه به شکلی بی‌رحمانه گرفته شد.

واکنش نخست‌وزیر و وضعیت امنیت

دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان نیز در پیامی در فضای مجازی اعلام کرد که از جزئیات حادثه مطلع شده است. وی گفت که پلیس در حال بررسی دقیق تمام ابعاد و شرایط این حمله تروریستی است. مقامات پلیس لهستان نیز اعلام کردند که مهاجم به تنهایی اقدام کرده و دیگر هیچ تهدید دیگری مردم را تهدید نمی‌کند. انگیزه فرد مهاجم هنوز کاملاً مشخص نشده است و تحقیقات درباره علت و جزئیات دقیق تیراندازی ادامه دارد. کراکوف دومین شهر بزرگ لهستان است و میدان تاریخی آن سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.