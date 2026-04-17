تکواندوی نوجوانان جهان: حذف سه نماینده ایران در روز پایانی، کسب 4 طلا و 3 برنز برای کاروان ایران

روز پایانی رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در تاشکند ازبکستان با حذف روزان حیدری، آیناز میکائیلی و علی رزمیان به پایان رسید. ایران پیش از این موفق به کسب 4 مدال طلا و 3 مدال برنز شده بود.

آخرین روز رقابت‌های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان ، جمعه در تاشکند ازبکستان با برگزاری مبارزات اوزان 52- و 63- کیلوگرم دختران و 51- کیلوگرم پسران پیگیری شد. در این روز، نمایندگان کشورمان، روزان حیدری، آیناز میکائیلی و علی رزمی ان، با وجود تلاش فراوان، در مقابل حریفان خود شکست خورده و از دور مسابقات کنار رفتند.

روزان حیدری در وزن 52- کیلوگرم دختران، پس از پیروزی قاطع دو بر صفر مقابل اسلی کمر از ترکیه در دور نخست، توانست نماینده بلاروس را نیز شکست دهد و به مرحله بعدی صعود کند. در سومین مبارزه، حیدری با نتیجه‌ای مشابه، بر مختاران از مالزی غلبه کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. اما در این مرحله، در مصاف با گارسیا از اسپانیا، با وجود رقابت نزدیک، نتیجه را واگذار کرد و از کسب مدال باز ماند.

علی رزمیان در وزن 51- کیلوگرم پسران، با نمایشی درخشان، ابتدا ولازکوئز از پرو را دو بر صفر مغلوب کرد. او سپس آچرنان از مراکش را با همین نتیجه از پیش رو برداشت. در دور سوم، رزمیان با نتیجه 2 بر یک زایموخانوف از روسیه را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی رسید. با این حال، در این مرحله، با نتیجه مشابهی در مقابل آدلیت شری از قزاقستان مغلوب شد و از دور رقابت‌ها حذف گردید.

در وزن 63- کیلوگرم دختران، آیناز میکائیلی در اولین دیدار خود، بانزاراخ از مغولستان را شکست داد. سپس با غلبه بر الیف اوزدیریم از ترکیه، گام به مرحله بعدی گذاشت. اما در سومین مبارزه، میکائیلی در دیداری نفس‌گیر، نتیجه را 2 بر یک به اکتانا جانووا از ازبکستان واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

با وجود حذف سه نماینده آخر کشورمان در روز پایانی، تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران با دست پر از مسابقات قهرمانی جهان بازگشت. در مجموع، نمایندگان ایران موفق به کسب چهار مدال طلا توسط محمدعرفان خدایی، حنا زرین کمر، بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار شدند. علاوه بر این، پینار لطفی‌زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان نیز با کسب سه مدال برنز، افتخارات کاروان ورزشی ایران را تکمیل کردند.

مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان، با حضور 986 تکواندوکار از 115 کشور، به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند برگزار شد و پس از یک هفته رقابت فشرده، روز یکشنبه 23 فروردین ماه به پایان رسید





