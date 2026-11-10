شرکت الیپتیک افشا کرد هکرها با ایجاد توکن‌های جدید در شبکه نیر و استفاده از ۶۵ هزار تراکنش، ۴۳۰ هزار دلار را جابه‌جا کردند و ۳.۱۳ میلیارد دلار باقی ماند.

شرکت تحلیل بلاک‌چین الیپتیک گزارش داد که مهاجمان پس از سرقت از صرافی بایننس ، با ایجاد شش توکن جدید در شبکه نیر اقدام به جابه‌جایی ۴۳۰ هزار دلار آمریکا کردند. این عملیات پیچیده با هدف پنهان کردن مسیر حرکت پول‌های سرقتی و دشوار کردن ردیابی مقصد نهایی آن‌ها انجام شد. هکرها از این ترفند برای فریب نه معامله‌گران، بلکه برای گمراه کردن ابزارهای نظارتی و تحلیلگران استفاده کردند.

استراتژی خلق توکن برای پنهان‌سازی دارایی‌های مسروقه

به منظور ایجاد پیچیدگی و فریب تحلیلگران، هکرها شش توکن جدید با نام‌های FUK و OLCCL و MEILI و MMLI و DABI و SINU در بلاک‌چین نیر ایجاد کردند. این توکن‌ها با طراحی لوگوهایی به سبک میم‌کوین‌های کلاسیک و تصاویری مانند میمون با پاپیون صورتی و ایلان ماسک با شعار رئیس‌جمهور ۲۰۲۸، جذابیت ظاهری داشتند. شرکت الیپتیک تأکید کرد که هیچ ارتباطی بین مدیرعامل تسلا و این توکن‌های کلاهبرداری وجود ندارد.

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هکرها با استفاده از رمزارزهای دزدیده شده از صرافی بایننس، اقدام به خرید این میم‌کوین‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز کردند. این اقدام منجر به جابه‌جایی دارایی‌ها به کیف پول‌های کاملاً مجزا و بی‌ارتباط با کیف پول‌های قبلی شد. حجم معاملات این توکن‌ها برای چند ساعت پس از ایجاد بالا بود و سپس به حال خود رها شدند تا ردیابی آن‌ها سخت‌تر شود.

مقیاس عظیم تراکنش‌های خودکار در عملیات پولشویی

شرکت الیپتیک در گزارش منتشر شده روز شنبه اعلام کرد که هکرها در طول یک هفته پس از سرقت، از بیش از ۲۰ هزار کیف پول برای پولشویی استفاده کردند. تعداد تراکنش‌های انجام شده به حداقل ۶۵ هزار مورد رسید که نشان‌دهنده سرعت بسیار بالای عملیات خودکار است. این آمار حاکی از آن است که تقریباً هر ۳۰ ثانیه یک کیف پول جدید به کار گرفته و هر ۱۰ ثانیه یک تراکنش انجام شد.

دارایی‌های مسروقه برای پنهان کردن منشأ آن‌ها، از طریق هزاران کیف پول دیجیتال و در بستر چندین بلاک‌چین جابه‌جا شدند. ماهیت خودکار این تراکنش‌ها و تنوع کیف پول‌ها، پیچیدگی ابزارهای پولشویی را به طور چشمگیری افزایش داده است. این سطح از پیچیدگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و نشان‌دهنده پیشرفت تکنولوژیک گروه‌های هکری است.

تخمین مبلغ باقی‌مانده و ارتباط با حمله کره شمالی

بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۳.۱۳ میلیارد دلار از دارایی‌های دزدیده شده همچنان در اختیار هکرها در کیف پول‌های مرتبط با این سرقت قرار دارد. بخش عمده این مبلغ به صورت بیت‌کوین و اتر است که هکرها تمایل دارند آن را به توکن‌های صادرکننده‌نشدنی تبدیل کنند تا امکان مسدودسازی وجود نداشته باشد. این استراتژی زمان بیشتری برای پولشویی به آن‌ها می‌دهد.

این تاکتیک نخستین بار در سال ۲۰۲۵ و پس از سرقت ۲۴ میلیون دلار از صرافی بای‌بیت مشاهده شد که مظنون به وابستگی به کره شمالی بود. مقامات آمریکا حمله ۲۹ اکتبر به صرافی بایننس را نیز به کره شمالی و گروه تریدر تریتر نسبت داده‌اند. این تطابق نشان می‌دهد که گروه‌های وابسته به کره شمالی در حال به‌کارگیری تکنیک‌های پیشرفته‌تر برای فرار از نظارت‌های مالی هستند.