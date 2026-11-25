گزارش اندیشکده‌ها از توسعه موشک‌های ترکیبی ایران و واکنش‌های ترامپ و مقامات ایرانی به محاصره دریایی و تهدیدات نظامی.

دو اندیشکده معتبر آمریکایی موسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای بحرانی در موسسه امریکن اینترپرایز در گزارشی منتشر شده در چهارشنبه چهارم آذر، از توسعه موشک‌های پیشرفته‌تری در جمهوری اسلامی خبر دادند. این موشک‌ها دارای سامانه‌های پیشران قوی‌تر و کلاهک‌های مانورپذیر هستند که هدف اصلی آن‌ها افزایش دقت اصابت و کاهش احتمال رهگیری توسط مدافعان موشکی است.

ترکیب فناوری موشکی حاج قاسم و خیبرشکن

بر اساس این گزارش مشترک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ترکیب سامانه پیشران موشک بالستیک میان‌برد حاج قاسم و کلاهک‌های خیبرشکن، خیبرشکن ۲ و فتاح ۱، گونه‌های جدیدی از موشک را ساخته است. کلاهک‌های این سه موشک قادرند پس از ورود دوباره به جو زمین، در مرحله پایانی پرواز مسیر خود را تغییر دهند تا دشواری رهگیری افزایش یابد.

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این دو مجموعه پژوهشی تأکید کردند که حکومت ایران پیش‌تر هر سه موشک بالستیک میان‌برد با سوخت جامد را در حملات به اسرائیل و اهداف آمریکایی در منطقه به کار برده است. موشک‌های حاج قاسم، خیبرشکن ۲ و فتاح ۱ از خانواده موشک‌های فاتح ۱۱۰ هستند و شباهت فناوری و زنجیره تأمین آن‌ها به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد گونه‌های ترکیبی را با تغییرات اندکی در روند تولید بسازد.

ظرفیت تولید و تهدیدات روسیه

نمایش این موشک‌ها در ویدیوهای اخیر سپاه پاسداران از شهرهای موشکی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه تولید این تسلیحات باشد. فایننشال‌تایمز در تاریخ ۱۴ آبان نوشت که روسیه با وجود نیازهای نظامی خود در جنگ اوکراین، در چارچوب گسترش همکاری تسلیحاتی با جمهوری اسلامی، در این زمینه مشارکت دارد.

موسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای بحرانی در ادامه به نقل از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران نوشتند که جمهوری اسلامی ممکن است گونه ترکیبی خیبرشکن ۲-حاج قاسم را به کلاهک خوشه‌ای مجهز کند. این کلاهک با پراکندن مهمات کوچک‌تر در پهنه‌ای وسیع پیش از برخورد، می‌تواند رهگیری موشک را دشوارتر و احتمال اصابت را بیشتر کند.

واکنش مقامات و محاصره دریایی

در بخش دیگر تحولات، دو اندیشکده آمریکایی تأکید کردند که ظرفیت صنایع دفاعی جمهوری اسلامی برای تولید انبوه موشک پس از حملات آمریکا و اسرائیل نامشخص است. از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی محاصره آمریکا به‌تدریج برای جمهوری اسلامی تحمل‌ناپذیر می‌شود و تهران در پی یافتن راهی برای واداشتن واشینگتن به رفع محاصره است.

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سوم آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نیروهای مسلح و همه ارکان حکومت برای شکستن محاصره عزم راسخ دارند. او طرح دونالد ترامپ برای محاصره ایران را خیال‌بافانه و بی‌ثمر خواند و افزود جمهوری اسلامی به هرگونه تجاوز تازه با تمام توان پاسخ خواهد داد.

تهدیدات ترامپ و اهداف اسرائیل

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سوم آذر در مراسم روز شکرگزاری در واشینگتن اعلام کرد که از آغاز محاصره دریایی تاکنون، هیچ شناوری از مبدأ ایران موفق به عبور از آن نشده است. او گفت با آغاز به کار کنگره جدید آمریکا و قرار گرفتن کنترل آن در اختیار دموکرات‌ها، ممکن است گزینه‌های نظامی او در قبال جمهوری اسلامی محدود شود.

ترامپ با انتقاد از دموکرات‌هایی که در پی متوقف کردن جنگ ایران هستند، گفت چنین اقدامی آنچه را که او پیروزی کامل خواند، به شکست تبدیل خواهد کرد. او افزود که اگر دموکرات‌ها کاری کنند، نیروی دریایی، هوایی و پدافند هوایی ایران از بین خواهد رفت و رهبران آن‌ها نیز حذف می‌شوند.

برنامه‌های آتی و تغییر رژیم

ترامپ در پاسخ به پرسش درباره فرصت صدور دستور حملات نظامی گفت، بودجه جنگ تقریباً تا پایان ژانویه تأمین شده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ یکشنبه اول آذر در مصاحبه با فاکس نیوز، مقامات جمهوری اسلامی را به وقت‌کشی در مذاکرات متهم کرد و گفت اگر توافق محقق نشود، تمایل دارد پس از آغاز سال جدید میلادی حملات نظامی به ایران را انجام دهد.

به نوشته نیویورک‌پست، اسرائیل خواستار تغییر کامل حکومت در ایران به‌عنوان راهی برای پایان دادن به جنگ است. ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این هدف اسرائیل گفت، تغییر رژیم در ایران احتمالاً امکان‌پذیر است، اما تأکید کرد که چنین هدفی را دنبال نمی‌کند. او گفت، من فقط نمی‌خواهم آن‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند و تغییر رژیم هرگز برای من یک معیار نبود.