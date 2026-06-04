بریتانیا و فرانسه برنامه‌های خود را برای رهبری یک مأموریت چندملیتی مین‌روبی در تنگه هرمز نهایی کرده‌اند که قرار است پس از توافق احتمالی آمریکا و ایران آغاز شود.

منابع آگاه از تکمیل برنامه‌های عملیاتی بریتانیا و فرانسه برای رهبری یک مأموریت چندملیتی مین‌روبی در تنگه هرمز خبر داده‌اند. این عملیات قرار است ظرف چند روز پس از دستیابی ایالات متحده و ایران به توافقی برای بازگشایی این آبراه راهبردی آغاز شود.

در پی درگیری‌های اخیر میان واشنگتن و تهران در خلیج فارس و هم‌زمان با تلاش‌های فشرده و پرتنش برای حصول یک توافق موقت جهت بازگرداندن تردد دریایی به سطح پیش از جنگ، فعالیت کشتیرانی در یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های تجاری جهان تقریباً به طور کامل متوقف شده است. اهمیت تنگه هرمز به عنوان شاهراه انتقال انرژی جهان بر کسی پوشیده نیست و هرگونه اختلال در آن می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی بگذارد.

به گزارش بلومبرگ، برنامه‌ریزان نظامی بریتانیایی و فرانسوی اکنون معتقدند که قادر به تشکیل یک نیروی معتبر برای اجرای این مأموریت هستند. یکی از منابع مطلع در این باره اظهار داشت که این بدان معناست که پرسنل بریتانیایی ظرف چند روز پس از توافق صلح میان آمریکا و ایران برای مین‌روبی تنگه مستقر خواهند شد. به گفته این منابع، به نظر می‌رسد که اگر توافقی حاصل شود، این اتفاق خواهد افتاد و آنها آماده رفتن هستند.

بریتانیا و فرانسه بلافاصله پس از دستیابی به توافق و فراهم شدن یک محیط مجاز برای فعالیت و تضمین آزادی ناوبری کشتی‌های تجاری، مأموریت مین‌روبی را با استفاده از تجهیزات و توانمندی‌های خود و شماری از متحدان دیگر رهبری خواهند کرد. همچنین، اپراتورهای بریتانیایی و فرانسوی مستقر در منطقه آماده‌اند تا برای هماهنگی مسائل عملیاتی، خطوط ارتباطی مستقیمی با تهران برقرار کنند.

بر اساس این برنامه، در هفته‌های پس از توافق احتمالی، تجهیزات و نیروهای بیشتری از سوی سایر اعضای ائتلاف به منطقه اعزام خواهند شد تا عملیات مین‌روبی و تأمین امنیت دریانوردی را پشتیبانی کنند. بلومبرگ در ادامه گزارش خود ادعا کرده است که ایران اعلام کرده که مایل است عملیات مین‌روبی تنگه هرمز را خود بر عهده بگیرد، اما بریتانیا و فرانسه معتقدند تهران از توانایی کافی برای انجام چنین مأموریتی برخوردار نیست.

این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که برخلاف برخی اظهارات عمومی دونالد ترامپ، ایالات متحده نیز در حوزه مین‌روبی از ظرفیت‌های محدودی برخوردار است. به گفته افراد آگاه، تاکنون حدود ۱۵ کشور متعهد شده‌اند دارایی‌های نظامی یا نیروهای خود را برای مشارکت در این مأموریت اختصاص دهند. با وجود آنکه بخش عمده برنامه‌ریزی‌های عملیاتی تکمیل شده است، مسئولان نظامی همچنان در حال بررسی راه‌های تأمین تجهیزات بیشتر، به ویژه کشتی‌های پشتیبانی، برای تقویت عملیات هستند.

در صورت نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن، این مأموریت می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های چندملیتی دریایی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باشد؛ گذرگاهی که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور می‌کند. اهمیت این آبراه به حدی است که هرگونه اختلال در آن می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت انرژی و بحران‌های اقتصادی در سراسر جهان شود.

جامعه بین‌المللی با دقت تحولات را زیر نظر دارد و امیدوار است که توافق میان ایران و آمریکا راه را برای اجرای این عملیات حیاتی هموار کند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تنگه هرمز مین‌روبی بریتانیا فرانسه ایالات متحده

United States Latest News, United States Headlines