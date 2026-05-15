تکلیف بازیکنان خارجی استقلال روشن شد؛ پاسخ قاطع تاجرنیا به شایعات جدایی

علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره استقلال، با رد شایعات جدایی بازیکنان خارجی، بر حضور آن‌ها در فصل آینده و آمادگی تیم برای رقابت‌های آسیایی تأکید کرد.

در روزهای اخیر، فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی با موجی از شایعات پیرامون سرنوشت لژیونرهای باشگاه استقلال پیچیده شده است. هواداران آبی‌پوش که همواره دغدغه حفظ ستاره‌های خارجی تیم خود را دارند، با شنیدن خبرهای متناقض درباره فسخ قراردادها یا عدم بازگشت بازیکنان به ایران پس از توقفات لیگ، دچار نگرانی شده‌اند.

این نگرانی‌ها در حالی شکل گرفت که برخی بازیکنان در تعطیلات به کشورهای خود بازگشته بودند و هرگونه تأخیر در بازگشت آن‌ها، به عنوان نشانه‌ای از جدایی تعبیر می‌شد. اما در پاسخ به این حجم از ابهامات، مدیران ارشد باشگاه استقلال، از جمله بیژن طاهری و علی تاجرنیا، در مناسبت‌های مختلف تلاش کردند تا با ارائه توضیحات شفاف، آرامش را به جامعه هواداران بازگردانند و تأکید کنند که برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای حفظ ستون‌های خارجی تیم در دستور کار قرار دارد.

علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال، در اظهاراتی مفصل پس از برگزاری مجمع عمومی باشگاه، به تفصیل به این موضوع پرداخت. او با اشاره به اینکه استقلال در این فصل نسبت به بسیاری از رقبای خود، تعداد بازیکنان خارجی بیشتری در اختیار داشته است، اذعان کرد که مدیریت چنین گروهی در شرایطی که کشور با چالش‌های سیاسی و امنیتی مواجه است، دشواری‌های خاص خود را دارد.

تاجرنیا توضیح داد که مسئله عدم حضور موقت برخی بازیکنان در خاک ایران، تنها مختص استقلال نبوده و بسیاری از تیم‌های لیگ برتر نیز با وضعیت مشابهی روبرو بودند، به طوری که حتی برخی مربیان و بازیکنان خارجی در سایر باشگاه‌ها پس از وقفه‌های ایجاد شده، تمایلی به بازگشت سریع نداشتند. با این حال، او با افتخار اشاره کرد که کادر فنی استقلال با پیش‌بینی این مسائل، سیستمی مدرن برای نظارت بر آمادگی بازیکنان در خارج از کشور طراحی کرده است.

بر اساس این برنامه، بازیکنان خارجی به‌صورت دوره‌ای تمرینات تخصصی را انجام داده و ویدئوهای تمرینی خود را برای کادر فنی و پزشکی ارسال می‌کنند تا سطح آمادگی آن‌ها برای بازگشت به میادین فوتبال ایران در بالاترین حد ممکن باقی بماند. در ادامه تحلیل وضعیت قراردادها، تاجرنیا به مورد خاص جوئل کوجو اشاره کرد و توضیح داد که به دلیل آسیب‌دیدگی‌های شدید و دوران قرضی در تیم‌های دیگر، بحث فسخ قرارداد او در جریان است.

اما او با تأکید بر اینکه سایر بازیکنان خارجی با باشگاه تعاملات مثبتی دارند، خاطرنشان کرد که هیچ‌گونه توافقی برای جدایی زودهنگام آن‌ها صورت نگرفته است. یکی از نقاط حساس بحث، مسائل مالی و تأخیر در پرداخت دستمزدها بود که در شرایط اقتصادی فعلی کشور به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

با این حال، مدیر ارشد استقلال تأکید کرد که این موضوع به‌طور شفاف با بازیکنان در میان گذاشته شده و به دلیل درک متقابل و علاقه بازیکنان به ادامه همکاری با این باشگاه بزرگ، این جابه‌جایی‌های مالی پذیرفته شده است. وی اطمینان داد که به محض آغاز مجدد رقابت‌های لیگ، تمامی بازیکنان مورد نظر در کنار تیم حضور خواهند داشت و ارتباطات باشگاه با فدراسیون‌های ملی این بازیکنان نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.

در نهایت، چشم‌انداز آینده باشگاه استقلال در سطح آسیا یکی از محورهای اصلی صحبت‌های تاجرنیا بود. او با لحنی امیدوارانه به هواداران وعده داد که استقلال برای فصل آینده، با تکیه بر بازیکنان فعلی و تقویت کادر بازیکنان، به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا شرکت خواهد کرد.

این هدف بلندپروازانه ایجاب می‌کند که باشگاه نه تنها بازیکنان باکیفیت فعلی خود را حفظ کند، بلکه در بازار نقل و انتقالات نیز هوشمندانه عمل نماید تا بتواند در سطح اول فوتبال آسیا رقابت کند. تاجرنیا از هواداران خواست تا از شایعات بی‌اساس دوری کنند و به مدیریت باشگاه اعتماد نمایند، زیرا حفظ ثبات در ترکیب تیم و ایجاد فضای آرام، کلید دستیابی به موفقیت‌های آتی و کسب جام‌های قهرمانی خواهد بود.

استقلال در مسیر تبدیل شدن به یک قدرت اثرگذار در آسیا گام برمی‌دارد و حضور بازیکنان خارجی با تجربه در این مسیر، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده ایفا خواهد کرد





