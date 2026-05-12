تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان نهایی شد

همانطور که در متن اعلام گردید، پس از موافقت با افزایش هزینههای دولت به میزان ۲۰ درصدی، سازمان تأمین اجتماعی طی نشستی با مدیران و نمایندگان کانون بازنشستگان، نهاییکرد تا تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس تصمیمات شورایعالی کار بر مبنای افزایش ۶۰ درصدی برای بازنشستگان حداقلبگیر و افزایش ۴۵ درصدی برای دیگر سطوح درآمدی تعیین شد. همچنین، موافقت با اجرای کامل طرح همسانسازی مستمریها و پرداخت ۳۰ درصد از مابه التفاوت حقوق ماههای فروردین و اردیبهشت در مبلغی معادل ۱۵.۵۸۶.۴۷۱ ریال مورد نظر قرار گرفت. انتظار میرود احکام جدید حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت و مجلس به عنوان یک سیاست عمومی، برای عدم تعرض به حقوق بازنشستان قرار داده شود.
براساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی ، تکلیف افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان برای سال ۱۴۰۵ نهایی شد. طی گفتوگوهای انجامشده در نشست مشترک مدیران سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان کانونهای بازنشستگان، افزایش بهره وری و اجرای کامل طرح همسانسازی مستمریها به عنوان موافقتنامهها تأیید و تصویب شد.
همچنین، افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنای مصوبات شورایعالی کار و در چارچوب ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی با افزایش ۶۰ درصدی برای حداقلبگیران و افزایش ۴۵ درصدی برای سایر سطوح درآمدی، مورد نظر قرار گرفت. انتظار میرود احکام جدید حقوق بازنشستگان به زودی ابلاغ شود و فرآیند پرداخت حقوق مورد نیاز بازنشستگان در چارچوب موافقتنامهها آغاز گردد
