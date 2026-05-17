تکریم مقام شهید در دیدار سردار عبداللهی با خانواده سپهبد شهید موسوی

سرلشکر علی عبداللهی در دیدار با خانواده سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری، از ویژگیهای مدیریتی، اخلاقی و مجاهدانه این فرمانده برجسته تجلیل کرد.
سردار سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، در اقدامی سرشار از ارادت و تکریم، با حضور در منزل خانواده معظم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی ، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ، دیداری صمیمانه و معنوی داشت.
این دیدار که در فضایی آکنده از آرامش و تقدس برگزار شد، با هدف ابلاغ سلام و پیامهای گرم حضرت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا، صورت گرفت. سرلشکر عبداللهی در این نشست، ضمن ابراز همدردی عمیق با بازماندگان، بر جایگاه والای شهید موسوی در ساختار دفاعی کشور تاکید کرد و ایشان را مجاهدی توصیف نمود که تمام عمر خود را در مسیر خدمت به میهن و پاسداری از ارزشهای انقلابی سپری کرد.
وی اشاره کرد که توجه مقام معظم رهبری به خانوادههای شهدای عالیرتبه، نشاندهنده اهمیت ویژهای است که نظام اسلامی برای ایثارگران و خانوادههای آنان قائل است و این توجهات، مایه دلگرمی و تقویت روحیه بازماندگان در مسیر حق است. در ادامه این دیدار، سردار عبداللهی به تشریح مفصل ویژگیهای برجسته اخلاقی، مدیریتی و فرماندهی سپهبد شهید موسوی پرداخت.
وی خاطرنشان کرد که شهید موسوی نه تنها یک فرمانده نظامی با تجربه، بلکه الگویی از درایت، نظم و خستگیناپذیری بود که نگاه راهبردی ایشان در پیشبرد اهداف دفاعی کشور نقش بسزایی داشت. انضباط سازمانی سختگیرانه در کنار برخورد انسانی و اهتمام ویژه به کرامت نیروهای انسانی، از جمله ویژگیهایی بود که وی را در میان تمامی آحاد نیروهای مسلح، به ویژه ارتشیان غیور و دلاور جمهوری اسلامی ایران، محبوب و مورد احترام ساخته بود.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد که شخصیتی متین، پرصلابت و در عین حال مردمی شهید موسوی، به ویژه در دوران تصدی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، باعث شد تا راهکارهای نوآورانه و خدمات ماندگاری در جهت ارتقای توانمندیهای دفاعی کشور ارائه دهد. این رویکرد مدیریتی که ترکیبی از تخصص حرفهای و تعهد دینی بود، الگویی برای نسلهای جدید فرماندهان نظامی است تا بتوانند در مواجهه با چالشهای پیچیده امروز، توازن میان قاطعیت در فرماندهی و مهربانی با زیردستان را حفظ کنند.
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا در بخش دیگری از سخنان خود بر عزم راسخ و اراده پولادین نیروهای مسلح، فرماندهان و رزمندگان مدافع وطن برای ادامه راه شهید موسوی و سایر شهدای گرانقدر که در مسیر اقتدار ایران اسلامی جان باختند، تاکید کرد. وی تصریح نمود که خون شهدای بلندپایه، چراغ راهی است که مسیر عزت و استقلال کشور را روشن میکند و هیچ قدرتی نمیتواند مانع از پیشروی ایران مقتدر شود.
عبداللهی افزود که تکریم خانوادههای شخصیتهای خدمتگزار و فداکار وطن، به ویژه فرماندهانی که عمر خود را در راه شرافت و سربازی مخلصانه سپری کردهاند، در واقع ادای دینی است به سرمایههای معنوی و اجتماعی کشور. او بیان داشت که نام و یاد کسانی که برای حفظ حریم وطن و کرامت ملت، از جان و مال خود گذشتند، نه تنها در قلب ملت ایران، بلکه در حافظه تمامی مجاهدان راه حق و حقیقت در سراسر جهان اسلامی باقی خواهد ماند و همواره مورد تکریم و تعظیم خواهد بود.
این پیوند میان فرماندهان فعلی و خانوادههای شهدا، باعث انتقال تجربیات ارزشمند و تقویت پیوند میان نسلهای مختلف رزمندگان میشود. در پایان این جلسه معنوی، اعضای خانواده مکرم سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی با ابراز قدردانی عمیق از محبتهای مقام معظم رهبری و حضور گرم سرلشکر عبداللهی و همراهانشان، به بازگو کردن خاطراتی از زندگی شخصی و حرفهای این شهید ارجمند پرداختند.
آنها با برشمردن ویژگیهایی چون تعهد حرفهای بیحد و حصر، روحیه مردمی، وظیفهشناسی صادقانه و انضباط شخصی شدید، وی را سربازی مخلص و فدایی ولایت توصیف کردند که هرگز در مسیر خدمت به مردم و کشور دچار خستگی نشد. خانواده شهید با اشاره به اینکه ایشان همواره تلاش میکرد تا در کنار مسئولیتهای سنگین نظامی، پیوندی عاطفی و محکم با خانواده و جامعه داشته باشد، تاکید کردند که میراث اصلی شهید موسوی، صداقت و اخلاص در عمل است.
این دیدار با دعای خیر برای سلامتی رهبری و تداوم مسیر اقتدار نظامی ایران به پایان رسید و نشان داد که یاد فرماندهانی چون شهید موسوی، همواره انگیزهبخش رزمندگان در جبهههای مختلف دفاعی و فرهنگی کشور خواهد بود
