تکرار شکست با لباس پیروزی: روایت جمهوری اسلامی از جنگ ۱۲ روزه

جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکردی مشابه دیکتاتوری‌های شکست‌خورده، در تلاش است تا شکست خود در جنگ ۱۲ روزه را به پیروزی تبدیل کند. این مقاله با بررسی منطق سانسور، تئاتر قدرت و تکرار دروغ، به تحلیل این استراتژی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این اقدامات تنها می‌توانند مرگ یک رژیم را به تأخیر بیندازند.

جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، همان روشی را در پیش گرفت که دیکتاتوری ‌های شکست‌خورده در طول تاریخ به کار بسته‌اند: فروختن شکست به عنوان پیروزی. این نه به دلیل باور به پیروزی، بلکه به خاطر آگاهی از پیامدهای برملا شدن واقعیت است؛ چرا که افشای شکست، مشروعیت رژیم را در داخل و در نزد حامیان اندکش به خطر می‌اندازد. هانا آرنت، در تحلیل خود از نظام‌های توتالیتر، می‌نویسد: دروغ در این رژیم‌ها نه یک ابزار موقت، بلکه شرط بقا است. جمهوری اسلامی نیز در همین مسیر گام برمی‌دارد.

برای درک این رفتار، باید آن را در چارچوب سنت دیکتاتوری‌ها بررسی کرد. تمامی این رژیم‌ها بر یک اصل مشترک تکیه دارند: اگر مردم شکست را باور کنند، دیگر از حاکمیت اطاعت نخواهند کرد. بنابراین، لازم است یک پیروزی خیالی خلق شود.\واقعیت جنگ ۱۲ روزه کاملاً روشن است: اسرائیل توانست زیرساخت‌ها و توان انسانیِ نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد؛ از مراکز فرماندهی گرفته تا پایگاه‌های موشکی، و در نهایت، با همراهی ایالات متحده، حلقه‌های اصلی برنامه تسلیحات اتمی را. اما در روایت رسمی تهران، تمام این ضربات نادیده گرفته شدند. این همان منطق سانسور است: نابود کردن حقیقت قبل از رسیدن به آگاهی عمومی. حتی زمانی که حقیقت آشکار می‌شود، بخشی از آن باید پنهان شود و بخشی دیگر با دروغ آمیخته شود تا اصل واقعیت زیر سؤال برود. در دیکتاتوری‌ها، سانسور به شدیدترین شکل ممکن اعمال می‌شود. آلمان نازی، زمانی که در استالینگراد محاصره شد، رسانه‌های رایش تا آخرین لحظه از «پیشروی‌های موفق» خبر می‌دادند. جمهوری اسلامی دقیقاً از همین الگو پیروی می‌کند: خاموش کردن حقیقت با فریاد «پیروزی». این دیکتاتوری، البته، شکل مذهبی نیز به خود می‌گیرد و مسیر شهادت را در راستای «پیروزی همیشگی» تعریف می‌کند. اینجاست که ادعا می‌شود با وجود شکست، جمهوری اسلامی هرگز نمی‌بازد! \اصل دوم در این رویکرد، ایجاد یک تئاتر قدرت است. دیکتاتوری‌ها برای حفظ بقای خود نیازمند ایجاد صحنه‌های پر از هیجان هستند: رژه‌ها، پرتاب موشک‌ها، فیلم‌های مونتاژی. این اقدامات نه تنها تبلیغات نظامی، بلکه یک آیین جمعی محسوب می‌شوند. رژیم‌ها از همین منطق بهره می‌برند: تماشای موشک‌های شلیک‌شده، هوادار را به «پیروزی» متصل می‌کند، حتی اگر واقعیت میدان نبرد چیز دیگری را نشان دهد. صدام حسین پس از عقب‌نشینی از کویت نیز همین کار را کرد. او شکست تحقیرآمیزش را با رژه‌های عظیم و سخنرانی‌های پرشور به «مقاومت تاریخی» تبدیل کرد. شوروی نیز پس از خروج مفتضحانه از افغانستان در سال ۱۹۸۹، فیلم‌ها و گزارش‌هایی منتشر کرد که این فاجعه را «ماموریت موفق برادرانه» معرفی می‌کرد. نباید فراموش کرد که در این میان، زیرساخت‌های غیرنظامی بسیاری تخریب شد و شهروندان غیرنظامی اسرائیلی جان خود را از دست دادند. موشک‌هایی که از چندین لایه گنبد و محافظ ضد موشکی عبور کردند. اما نکته اساسی این است که اسرائیل و متحدانش هرگز ادعای مقابله ۱۰۰ درصدی پدافندی نداشته‌اند و نگرانی اصلی آن‌ها نیز همین بوده است. اما زمانی که جمهوری اسلامی تا مدت‌ها حتی جرأت معرفی فرمانده ستاد جنگ (فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا) را نداشت، زمانی که حتی نتوانست به یک نظامی اسرائیلی آسیبی برساند، طبیعی است که دروغ سرنگونی اف-۳۵ و دستگیری خلبانان آن را نیز مطرح کند.\اصل سوم، تکرار بی‌وقفه دروغ تا زمانی است که به عنوان حقیقت پذیرفته شود. کره شمالی هنوز جنگ کره در دهه ۱۹۵۰ را «پیروزی تاریخی بر امپریالیسم آمریکا» می‌خواند و این دروغ در کتاب‌های درسی تکرار می‌شود تا نسل‌های جدید آن را باور کنند. هارولد لاسول، نظریه‌پرداز علوم ارتباطات، این پدیده را «اثر چکشی» نامید: تکرار مداوم یک پیام، ذهن را مجبور به تسلیم می‌کند. این امر به وضوح در بزرگ‌ترین شکست اطلاعاتی نظام حاکم بر ایران مشهود است؛ جایی که جاسوسان موساد به راحتی عملیات‌های شناسایی را انجام دادند، قتل فرماندهان ارشد سپاه را هدایت کردند، به سامانه‌های موشکی حمله کردند و آسمان ایران را به کریدورهای آزاد برای هواپیماهای اسرائیلی تبدیل کردند. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، دیکتاتوری‌ها مشروعیت خود را نه از رضایت مردم، بلکه از نمایش قدرت مطلق به دست می‌آورند. اگر تصویر شکست در ذهن جامعه نقش ببندد، پایه و اساس روانی حکومت فرو می‌ریزد. دیکتاتوری‌ها، مانند جمهوری اسلامی، در واقع از قدرت واقعی برخوردار نیستند. آن‌ها تنها با تصویر «قدرت شکست‌ناپذیر» زنده هستند. به همین دلیل است که نمی‌توانند شکست در جنگ ۱۲ روزه را بپذیرند؛ زیرا این شکست، این تصویر را از بین می‌برد. تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها در این نقطه به یک چرخه اعتیادآور گرفتار می‌شوند: هر شکست جدید، نیازمند یک «پیروزی خیالی» جدید است. نازی‌ها تا آخرین روز در برلین ویران‌شده، از «پیروزی نهایی» سخن می‌گفتند. شوروی تا زمان فروپاشی خود، از افغانستان به عنوان یک موفقیت یاد می‌کرد. صدام حسین شکست‌های پیاپی‌اش را «حماسه مقاومت» می‌نامید.\تبلیغات؛ مسکنی موقت، نه درمان. جامعه‌شناسانی مانند پیر بوردیو بر این باورند که واقعیت‌های مادی دیر یا زود روایت‌های نمادین را در هم می‌شکنند. وقتی اقتصاد فرو می‌ریزد، وقتی تابوت‌ها به خانه‌ها می‌رسند، وقتی جامعه جهانی واقعیت را می‌بیند، دیگر هیچ نمایش تبلیغاتی کارساز نخواهد بود. عراق صدام نیز با تمام نمایش‌هایش، پس از کویت، در چشم مردمش یک قدرت ورشکسته بود. امروز جمهوری اسلامی در همان مسیر گام برمی‌دارد. پیروزی خیالی در جنگ ۱۲ روزه ممکن است برای مدتی کوتاه هواداران را آرام کند، اما شکاف میان واقعیت و روایت هر روز عمیق‌تر می‌شود. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه نه یک نوآوری جدید است و نه نشانه‌ای از قدرت. این همان مکانیسم مرگ دیکتاتوری‌ها است. ماشین دروغ تلاش می‌کند شکست را دفن کند، تصویری جعلی از قدرت بسازد و دروغ را تا سرحد باور تکرار کند. اما تاریخ نشان داده است که این سه اصل تنها می‌توانند مرگ را به تأخیر بیندازند، نه اینکه از آن جلوگیری کنند. جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه پیروز نشد. واقعیت آن جنگ، یک شکست آشکار بود





