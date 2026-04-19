گزارشهای جدید حاکی از آن است که برخلاف شایعات، فولاد مبارکه به طور کامل تعطیل نشده و تنها بخشهای محدودی از این مجتمع در دست بازسازی است. خطوط اصلی تولید ورق سالم بوده و تا پایان سال به چرخه کامل تولید بازخواهند گشت. مجلس و دولت با تشکیل کارگروه ویژه، بستههای حمایتی برای تسریع بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ تدوین کردهاند.
با انتشار گزارشهای تازه از وضعیت داخلی مجتمع فولاد مبارکه ، ابهامات پیرامون توقف کامل فعالیت این غول صنعتی کشور برطرف شد. بررسیهای دقیق نشان میدهد که برخلاف موج شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قلب تپنده تولید در فولاد مبارکه همچنان فعال است و تنها بخشهای محدودی از این واحد صنعتی در حال بازسازی قرار دارند. این بدان معناست که فولاد مبارکه ، برخلاف آنچه برخی شایعات ادعا میکنند، به طور کامل تعطیل نشده است.
خطوط اصلی تولید ورق که از اهمیت حیاتی برخوردارند، سالم باقی ماندهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری شاهد بازگشت کامل این واحد به چرخه تولید باشیم. این اطمینان خاطر از سوی مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، پس از یک نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسیهای میدانی اعلام شده است. در این نشست، استراتژی جدیدی برای تأمین نیاز خودروسازان از طریق واردات موقت و همچنین تشکیل کارگروه ویژه ملی برای بازسازی سریع صنایع آسیبدیده از جنگ تدوین گردید. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی مجلس و دولت برای حفظ ثبات در صنایع کلیدی کشور و جبران خسارات وارده است.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت فولاد مبارکه و نگرانیهای موجود در خصوص تأمین فولاد کشور، توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به برگزاری یک جلسه مهم در هیئت رئیسه مجلس با حضور وزیر صمت و نمایندگان خودروسازان، گزارش دقیقی از وضعیت واحدهای بزرگ فولادی، از جمله فولاد مبارکه، ارائه نمود. در این جلسه، تأیید شد که خسارات قابل توجهی به این واحد صنعتی وارد شده است. با این حال، پوردهقان تأکید کرد که تکنسینهای داخلی با جدیت در حال تلاش برای اصلاح و تثبیت بخشهای آسیبدیده هستند. وی اطمینان داد که تا زمان بازگشت کامل ثبات به این واحدها، کمبود فولاد از طریق واردات یا استفاده از ظرفیت سایر واحدهای صنعتی حوزه فولاد جبران خواهد شد. همچنین، برای تأمین خوراک مورد نیاز این واحدها و تزریق نقدینگی لازم، تمهیداتی اندیشیده شده است تا بخش قابل توجهی از کمبود فولاد، به ویژه نیازهای ضروری خودروسازان، تأمین گردد.
نماینده مردم اردکان با استناد به گزارشهای دریافتی از وضعیت واحدهای بزرگ فولادی، مجدداً بر این نکته تأکید کرد که برخلاف برخی شایعات، فولاد مبارکه تعطیل کامل نشده است. بر اساس برآوردهای فعلی، خطوط تولید ورق آسیب جدی که منجر به توقف بلندمدت تولید شود، ندیدهاند و عمده خسارات وارده مربوط به بخش نیروگاهی مجتمع بوده است. وی افزود که تکنسینهای داخلی با تمام توان در حال بازطراحی و ترمیم بخشهای آسیبدیده هستند. اگرچه اعلام زمان دقیق بازسازی کامل نیازمند بررسیهای بیشتر است، اما پیشبینی میشود تا پایان سال جاری شاهد بازگشت این واحد به چرخه کامل تولید باشیم. پوردهقان با تأکید بر نیاز حیاتی صنعت خودرو به محصولات فولادی، یادآور شد که مجلس و دولت توافق کردهاند تا زمان رسیدن فولاد مبارکه به ثبات تولید، کسری موجود از طریق واردات یا افزایش ظرفیت سایر واحدهای فولادی جبران شود. هدف اصلی این است که در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان هیچگونه وقفهای ایجاد نشود.
در راستای حمایت از صنایع آسیبدیده، عضو کمیسیون صنایع مجلس از تصمیمات حمایتی دولت خبر داد. بر اساس این تصمیمات، مقرر شده است یک کارگروه مشترک با نظارت مجلس و عضویت وزارتخانههای کار، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تشکیل شود. وظیفه اصلی این کارگروه، بررسی دقیق خسارات وارده به واحدهایی است که مورد حملات قرار گرفتهاند. این حملات، که پوردهقان از آنها به عنوان حملات وحشیانه دشمن یاد کرد، تأثیرات مخربی بر پیکره تولید کشور گذاشته است. در تشریح بستههای حمایتی که این کارگروه ارائه خواهد داد، پوردهقان به مشوقهای مالی متنوعی اشاره کرد. این مشوقها شامل اعطای معافیتهای مالیاتی، تسهیل در پرداخت هزینههای زیرساختی، حمایتهای نقدی مستقیم، اختصاص ردیف بودجه مشخص برای جبران خسارات و همچنین تعریف خطوط اعتباری جدید توسط بانک مرکزی برای تسریع در فرآیند بازسازی واحدها میشود.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت صنایع بستهبندی که در حال حاضر با چالشهای جدی روبرو هستند، اظهار داشت که گزارشهای مفصلی از خسارات وارده به صنایع کشاورزی، دارویی، غذایی و بستهبندی دریافت شده است. تمامی این موارد مشمول حمایتهای ناشی از جنگ خواهند شد و دولت به زودی سازوکار اجرایی جدیدی را برای جبران خسارات این صنایع اعلام خواهد کرد. پس از دریافت گزارش نهایی از سوی وزارتخانههای ذیربط، عملیات بازسازی و ارائه حمایتهای مالی به صورت تفکیکشده آغاز خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده تلاش جامع دولت برای احیای بخشهای تولیدی آسیبدیده و حفظ اشتغال و امنیت اقتصادی کشور است.
