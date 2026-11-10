داریوش کریمی سرپرست معاونت مالی تامین اجتماعی شایعه پرداخت وام‌های ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی را تکذیب کرد و جزئیات تسویه مطالبات درمانی و طرح همگام را تشریح نمود.

داریوش کریمی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی، در برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما صراحتاً شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر پرداخت وام‌های کلان ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را کذب دانست و اطلاعات دقیقی درباره وضعیت مالی سازمان و نحوه تسویه حساب‌ها ارائه کرد.

جزئیات تسویه مطالبات مراکز درمانی و اوراق گام

سازمان تأمین اجتماعی در آخرین مرحله پرداخت، هفته گذشته حدود ۵ هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت کرده است. بر اساس اعلام داریوش کریمی، مطالبات سال ۱۴۰۴ مراکز درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی و داروخانه‌های دولتی به طور کامل تسویه شده و مطالبات بخش خصوصی نیز تا پایان دی‌ماه سال گذشته پرداخت گردیده است.

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این مقام مسئول افزود که در هفته‌های آینده بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی، به ویژه در حوزه بخش خصوصی، پرداخت خواهد شد. علاوه بر پرداخت‌های نقدی، تسویه حساب‌ها از طریق طرح همگام یا اوراق گواهی اعتبار مولد نیز انجام می‌شود که در این راستا تفاهم‌نامه‌هایی با چندین بانک عامل منعقد شده است.

در این فرآیند، کارفرمایان بدهکار به شعب تأمین اجتماعی ارجاع و پس از اعتبارسنجی، اوراق گام دریافت می‌کنند. این اوراق تضمین شده توسط بانک‌های صادرکننده هستند و امکان صدور مفاصاحساب در همان روز ارائه اوراق وجود دارد. هزینه‌ای برای صدور این اوراق توسط سازمان دریافت نمی‌شود و تنها بانک‌ها کارمزد مربوطه را اخذ خواهند کرد.

برنامه‌های بودجه‌ای و کمک به کارفرمایان بدهکار

سرپرست معاونت مالی سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد که با پیگیری‌های انجام شده از سوی نهاد ریاست جمهوری و توافق با بانک مرکزی، قرار است بخشی از مطالبات سازمان از دولت که در بودجه کل کشور مصوب شده، به صورت نقد پرداخت گردد. این منابع نقدی باید صرف پرداخت‌های نقدی به مراکز درمانی طرف قرارداد شود.

در بودجه کل کشور ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است که ۷۰ هزار میلیارد تومان آن به شکل اوراق است. از این سهم، ۳۳ هزار میلیارد تومان نقد شده و ۳۷ هزار میلیارد تومان دیگر در هفته‌های آینده نقد خواهد شد تا در حوزه پرداخت مطالبات مراکز درمانی به کار رود.

توضیحات درباره حقوق مستمری‌بگیران و طرح رفاه

عمده هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی به بخش پرداخت حقوق مستمری اختصاص دارد. تقریباً به صورت خالص ماهانه ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بابت حقوق به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر واریز می‌شود. داریوش کریمی تأکید کرد که حقوق بازنشستگان همچنان در موعدهای مقرر ماهانه به حساب آنان واریز می‌گردد.

در چارچوب طرح تأمین رفاه که در همکاری مشترک با بانک رفاه کارگران اجرا شده، اعتباری معادل خالص حقوق مستمری‌بگیر از طریق کیف الکترونیک به صورت اختیاری در اختیار بازنشستگان قرار می‌گیرد. این اعتبار از بیستم هر ماه تا پایان ماه قابل استفاده برای خرید است و کسر آن از حقوق ماهانه انجام می‌شود.

شرایط واقعی وام‌های بازنشستگان و تکذیب ارقام فزاینده

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شایعات اخیر اعلام کرد که وام‌های ۱۵۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی واقعیت ندارند. بر اساس تفاهم‌نامه جاری بین سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، وام ۶۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۴ ماهه و سود ۴ درصد به بازنشستگان و مستمری‌بگیران پرداخت می‌شود.

این تصمیمات و شفاف‌سازی‌ها نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی با تمرکز بر تسویه مطالبات درمانی و پرداخت مستمری‌ها، تلاش دارد تا شفافیت مالی خود را افزایش داده و از هرگونه گمانه‌زنی نادرست در خصوص تسهیلات مالی بازنشستگان جلوگیری کند.