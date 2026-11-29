پنتاگون و اسپیس‌ایکس گزارش واشینگتن‌پست مبنی بر استفاده جمهوری اسلامی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در عملیات علیه آمریکا را کذب خواندند و مدارکی ارائه ندادند.

پنتاگون و شرکت اسپیس‌ایکس گزارش منتشر شده در روزنامه واشینگتن‌پست درباره استفاده جمهوری اسلامی از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در عملیات نظامی علیه نیروهای آمریکایی را رد کردند. شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون ، در تاریخ هشتم آذرماه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در سوابق وزارت جنگ ایالات متحده، هیچ گزارشی از فرماندهی مرکزی آمریکا به دفتر وزیر جنگ درباره این موضوع وجود ندارد. این تکذیب رسمی، ادعای روزنامه آمریکایی مبنی بر استفاده تهران از زیرساخت‌های ماهواره‌ای برای فرماندهی و کنترل نیروها را بی‌پایه دانست.

تکذیب رسمی و واکنش حقوقی اسپیس‌ایکس به گزارش

شرکت اسپیس‌ایکس در بیانیه‌ای رسمی، گزارش واشینگتن‌پست را آشکارا نادرست خواند و تأکید کرد که نه در داخل شرکت و نه در پنتاگون، هیچ مدرکی مبنی بر استفاده نیروهای ایرانی از استارلینک وجود دارد. متیو لویت، مدیر بخش مبارزه با تروریسم در موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، گفت که سپاه پاسداران دامنه اهداف خود را از مخالفان داخلی به اهداف نظامی حفاظت‌شده گسترش داده است، اما این شرکت تأیید کرد که چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است. اسپیس‌ایکس افزود که هفته‌ها پیش به این روزنامه اطلاع داده بود گزارش نادرست است، اما رسانه با وجود این هشدار، اقدام به انتشار مطلب تخریبی کرد. این شرکت از خبرنگاران و ناشران واشینگتن‌پست خواست گزارش خود را پس گرفته و به دلیل گمراه کردن مردم آمریکا عذرخواهی کنند.

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جزئیات اتهامات کیفرخواست آمریکا علیه شبکه عملیاتی

واشینگتن‌پست در هشتم آذر ماه با استناد به اسناد قضایی آمریکا و بریتانیا گزارش داد که محمدعلی الحسنی، تبعه عراقی ساکن بریتانیا، پنجم مهر ماه از داخل ایران پنج مرد را برای حمله نافرجام به پایگاه هوایی فرفورد هدایت می‌کرد. کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که الحسنی در سازمان‌دهی نزدیک به بیست حمله و طرح تروریستی در اروپا نقش داشته است. طرح حمله به فرفورد تلاشی برای گسترش دامنه عملیات و عملی کردن تهدیدات سپاه پاسداران بود. الحسنی که تابعیت بریتانیایی او لغو شده، همچنان متواری است و مقام‌ها معتقدند او احتمالاً در ایران یا عراق به سر می‌برد.

ارتباط‌های سازمانی و برنامه‌ریزی حملات برون‌مرزی

کیفرخواست ایالات متحده نشان می‌دهد که محمدعلی الحسنی با محمدباقر سعد داوود السعدی، از عوامل سپاه پاسداران در عراق که در آمریکا دستگیر شده است، همکاری نزدیکی داشته است. السعدی دارای روابط دیرینه با مقام‌های ارشد سپاه پاسداران است و تصاویری از او در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس، موجود است. این دو نفر پس از آغاز جنگ چهل‌روزه، در ماه‌های مارس و آوریل ۲۰۲۶ در عراق برای اجرای حملات تروریستی در اروپا برنامه‌ریزی می‌کردند. السعدی اتهام ارسال پیام‌های رمزی از زندان را رد کرده و وکیل او، اندرو دالاک، اظهارات دادستان‌ها را مبتنی بر حدس و گمان محض دانسته است.

تهدیدات دیپلماتیک و واکنش‌های نظامی به استارلینک

جمهوری اسلامی پیش‌تر تهدید کرده بود که اگر از زیرساخت‌های اینترنت ماهواره‌ای به عنوان ابزار جنگی استفاده شود، این زیرساخت به یک هدف نظامی مشروع تبدیل می‌شود. محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در تاریخ ۱۳ مهرماه این تهدید را صریحاً اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز سفیر نروژ را در اعتراض به ادامه فعالیت استارلینک در ایران احضار کرده است. تهران شبکه استارلینک را در اتحادیه بین‌المللی مخابرات ثبت شده می‌داند و اسلو را مسئول جلوگیری از فعالیت بدون مجوز این شبکه می‌شمارد. پنتاگون نیز پس از بازداشت مظنونان، تمامی ۱۲ بمب‌افکن مستقر در پایگاه فرفورد را به پایگاه‌های نظامی در داخل آمریکا منتقل کرد.

اختلاف دیدگاه‌ها درباره ابعاد تهدیدات و عملیات تلافی‌جویانه

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از بازداشت مظنونان گفت که آنان مدت‌ها تحت نظر بودند و قصد وارد کردن خسارت گسترده را داشتند. مقام‌های بریتانیایی درباره نقش تماس‌های تلفنی السعدی از زندان در آغاز عملیات علیه پایگاه فرفورد ابراز تردید کرده‌اند. جمهوری اسلامی احتمالا در حادثه پهپادی بیست‌و دوم آبان در اطراف پایگاه هوایی لیکن‌هیث بریتانیا، محل استقرار نیروهای آمریکایی، دست داشته است. این اختلافات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های عملیات برون‌مرزی و واگذاری اجرای آن به عوامل نیابتی توسط جمهوری اسلامی است.