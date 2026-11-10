سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هرگونه خبر درباره دیدار با جی‌دی ونس را بی‌پایه دانست و راه حل صلح را دیپلماسی و احترام به خواسته‌های ایران عنوان کرد.

سیدعباس عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به طور صریح و قاطع خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال برگزاری دیداری میان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و جی‌دی ونس ، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، را رد کرد. وی در واکنش به این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اعلام نمود که چنین ملاقاتی نه تنها در حال برنامه‌ریزی نیست، بلکه اصلاً در دستور کار مقامات دو کشور قرار ندارد.

بی‌پایه بودن اخبار دیدار دیپلمات‌ها

وزیر خارجه ایران در پاسخ به گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌های خارجی که ادعا می‌کردند نشست میان طرفین در دست بررسی است، اظهار داشت که این خبرسازی‌ها از اساس فاقد هرگونه واقعیت و اعتبار هستند. عراقچی تأکید کرد که فضای رسانه‌ای ایجاد شده حول محور این دیدار، هیچ مبنای دیپلماتیک یا رسمی ندارد و باید به عنوان یک شایعه بی‌اساس تلقی شود. مقامات ایرانی هیچ نشانه‌ای از تغییر رویکرد یا شروع مذاکرات مستقیم در سطح معاونت ریاست جمهوری آمریکا مشاهده نمی‌کنند.

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نقد مواضع دونالد ترامپ و قطر

در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار ایرنا به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اشاره کرد که او پس از دیدار با نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدگاه‌هایی درباره تحولات منطقه‌ای و روند تحرکات دیپلماتیک بیان داشته بود. پرسش مطروحه این بود که آیا می‌توان این اظهارات را نشانه‌ای از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تحولات جاری و گشایش در مسیر دیپلماسی دانست. عراقچی در پاسخ به این سوال، نگاهی متفاوت و انتقادی به رفتارهای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا داشت.

انکار موفقیت‌های ترامپ در جنگ با ایران

عراقچی تصریح کرد که نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم ایالات متحده بشنود که آن‌ها مخالف جنگ با ایران هستند و تمایلی ندارند کشورشان مدام وارد جنگ شود، به ویژه در حمایت از رژیم صهیونیستی. وزیر خارجه ایران گفت که ترامپ باید بسیار زودتر درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته است و آینده نیز همان مسیر را نشان خواهد داد. وی افزود که طولی نمی‌کشد که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی نیز به مسیر اشتباه رفته است.

راه حل نهایی دیپلماسی و احترام

دستگاه دیپلماسی ایران با تأکید بر این نکته که جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه خواهد یافت، راه چاره اصلی را استفاده از زبان احترام و عمل به مطالبات ایران دانست. عراقچی خاطرنشان کرد که طرح دو روزه که پیش‌تر مطرح شده و همچنان روی میز است، تنها راه برای رسیدن به صلح و رفع تنش‌ها می‌باشد. بنابراین، سیاست ایران بر پایه دیپلماسی فعال و پاسداشت خواسته‌های رسمی خود استوار بوده و آماده‌ای است تا در صورت تمایل طرف مقابل به رعایت اصول، مذاکرات را در چارچوب این طرح پیگیری کند.