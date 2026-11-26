وزارت خارجه روسیه گزارش‌های غرب درباره برنامه پرتاب فضاپیمای حامل سلاح هسته‌ای را رد کرد و پایبندی به پیمان ۱۹۶۷ را تکرار نمود.

ماریا زاخارووا ، سخنگوی وزارت خارجه روسیه ، با صدور بیانیه‌ای رسمی، هرگونه گزارش و ادعای مطبوعاتی غرب مبنی بر برنامه‌ریزی مسکو برای پرتاب فضاپیمای مجهز به کلاهک هسته‌ای را به‌طور قاطع رد کرد.

رد ادعاهای غربی و هدف‌گذاری بر آلمان

زاخارووا در این بیانیه تصریح نمود که محافل سیاسی و کارشناسی غرب همچنان به دامن زدن به گمانه‌زنی‌های بی‌پایه و اساس درباره تسلیحات هسته‌ای در فضا ادامه می‌دهند و این اطلاعات نادرست را همزمان با برگزاری نشست کارگروه سازمان ملل متحد در خصوص کاهش تهدیدات فضایی در ژنو منتشر کرده‌اند.

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وی تأکید کرد که این گمانه‌زنی‌ها هیچ‌گونه واقعیتی ندارند و هدف اصلی طرح این ادعاها، توجیه اقدامات مخرب خود جمهوری فدرال آلمان و اختصاص ۳۵ میلیارد یورو بودجه تا اواسط دهه ۲۰۳۰ میلادی به برنامه‌هایی همچون توسعه سامانه تهاجمی رزمی برای استقرار در مدارهای نزدیک فضا است.

تعهد روسیه به پیمان سال ۱۹۶۷

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های فضایی مسکو، اظهار داشت که این فعالیت‌ها کاملاً منطبق با تعهدات بین‌المللی کشور و صرفاً با اهداف صلح‌آمیز انجام می‌شود و هیچ‌گونه تهدیدی برای سایر دولت‌ها به شمار نمی‌آید.

زاخارووا یادآور شد که مسکو به پیمان فضای بیرونی مصوب سال ۱۹۶۷ پایبند است، پیمانی که ماده چهارم آن به‌صراحت قرار دادن اشیاء حامل سلاح‌های هسته‌ای یا هر نوع دیگر از سلاح‌های کشتار جمعی در مدار زمین، و یا نصب و استقرار چنین تسلیحاتی در فضای بیرونی به هر شیوه دیگر را ممنوع می‌کند.

درخواست برای سند الزام‌آور بین‌المللی

ماریا زاخارووا در ادامه بیانیه خود، آغاز فوری مذاکرات برای تدوین یک سند چندجانبه و الزام‌آور حقوقی برای ممنوع کردن استقرار تسلیحات در فضا را خواستار شد.

وی همچنین بر ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به توسل به زور علیه اشیاء فضایی یا به وسیله آنها تأکید کرد و گفت که با وجود مخالفت کشورهای غربی، این رویکردها از حمایت گسترده‌ای در جامعه بین‌المللی برخوردار است.

ادعای رسانه‌های آلمانی و واکنش آمریکا

پیش‌ازاین، برخی رسانه‌های آلمانی در گزارشی با استناد به سازمان‌های اطلاعاتی غربی ادعا کردند که یک فضاپیمای حامل کلاهک هسته‌ای در حومه مسکو ساخته و نگهداری شده است و احتمال دارد که تا پایان سال جاری میلادی یعنی ۲۰۲۶ و با هدف انجام حمله‌ای گسترده به منظومه‌های ماهواره‌ای به فضا پرتاب شود.

تروی مینک، وزیر نیروی هوایی آمریکا، شهریورماه ۱۴۰۵ برای نخستین بار به طور رسمی استقرار یک سلاح در مدار زمین را تأیید کرد و اظهار داشت که این استقرار برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر اقدامات خصمانه دشمن ضروری بوده است و واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای در حال تحول آماده است.