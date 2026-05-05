تکذیب عملیات موشکی ایران علیه امارات و هشدار به مسئولان این کشور

سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با تکذیب گزارش‌های وزارت دفاع امارات، هشدار داد که اگر از خاک این کشور، اقدامی علیه ایران صورت پذیرد، پاسخ کوبنده داده خواهد شد. در همین حال، قیمت دلار آزاد با ریزش سنگین مواجه شد و پروژه آزادی یا تله جنگ همچنان مورد بحث است.

سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با اشاره به گزارش‌های اخیر وزارت دفاع امارات ، با قاطعیت اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته هیچ گونه عملیات موشکی و پهپادی علیه کشور امارات انجام نداده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام نظامی به صورت شفاف و قاطع اعلام خواهد شد، گزارش‌های امارات را به طور کامل تکذیب کرد و آن را عاری از هرگونه صحت دانست. ذوالفقاری در ادامه با اشاره به نقش امارات در استقرار نیروهای آمریکایی و صهیونیستی در خاک خود، هشدار داد که این کشور نباید به عنوان یک سرزمین اسلامی، پایگاه دشمنان جهان اسلام شود و با همکاری با کفار و مشرکین، به ملت مسلمان ایران تهمت بزند.

وی با بیان اینکه امارات امروز به یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکایی و صهیونیستی تبدیل شده است، گفت که با جوسازی و تهمت زدن نمی‌توان مشکلات منطقه‌ای را حل کرد و فضای بین‌المللی را مخدوش نمود. سرهنگ ذوالفقاری همچنین خطاب به مسئولان امارات گفت که اگر تاکنون در برابر جوسازی و همکاری این کشور با دشمنان ایران، صبور بوده‌ایم، صرفاً به خاطر حفظ امنیت و رعایت حال برادران و خواهران مسلمان در آن کشور بوده است.

وی با هشدار به مسئولان امارات، تاکید کرد که اگر از خاک این کشور، اقدامی علیه جزایر ایرانی، بنادر و سواحل کشور صورت پذیرد، پاسخ کوبنده و پشیمان‌کننده داده خواهد شد. این در حالی است که در بازار ارز و طلا، قیمت دلار آزاد در روز سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ با ریزش سنگین مواجه شد و این کاهش قیمت، تأثیر قابل توجهی بر قیمت طلا و سکه نیز گذاشت.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این ریزش قیمت، ناشی از کاهش تقاضا و فشار فروش در بازار است. همچنین، پروژه آزادی یا تله جنگ، به عنوان یکی از موضوعات مهم در حوزه امنیت ملی و روابط منطقه‌ای، همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد





