تکذیب اخبار جعلی وام بازنشستگان توسط صندوق و تأمین اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی اخبار جعلی درباره وام های ۱۲۰، ۱۵۰ و ۸۵ میلیون تومانی را کذب اعلام کردند و هشدار دادند.

موج جدیدی از اخبار جعلی و تبلیغات گمراه‌کننده درباره تسهیلات اعتباری به بازنشستگان در فضای مجازی منتشر شده است که نگرانی‌های جدی را درباره ایمنی اطلاعات مالی و هویتی مستمری‌بگیران ایجاد کرده است. سازمان‌های اصلی ارائه‌دهنده این خدمات، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی ، به‌طور قاطع این ادعاها را تکذیب کرده‌اند و تأکید دارند که هیچ‌گونه طرح رسمی برای پرداخت وام‌های فوری با شرایط ذکرشده در این تبلیغات وجود ندارد.

تکذیب رسمی وام ۱۲۰ میلیونی بازنشستگان کشوری

اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری رسماً اعلام کرد که خبر منتشرشده در مورد آغاز پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری کاملاً ساختگی و فاقد هرگونه اعتبار است. این نهاد مسئول با اشاره به تشدید فعالیت‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است که هرگونه اطلاعیه درباره ثبت‌نام، پرداخت یا افزایش مبلغ وام که بدون تأیید مراجع رسمی منتشر می‌شود، دروغین بوده و باید از آن‌ها صرف‌نظر کرد. صندوق بازنشستگی کشوری از تمامی بازنشستگان خواسته است تا اخبار مربوط به تسهیلات و خدمات مالی خود را فقط از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی و رسانه‌های مورد اعتماد این نهاد دنبال کنند و به هیچ‌وجه به پیامک‌های مشکوک اعتماد نکنند.

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هشدار تأمین اجتماعی درباره کلاهبرداری ۱۵۰ میلیون تومانی

سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش‌تر در واکنش به انتشار پیامک‌ها و مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی با عنوان ثبت‌نام برای دریافت وام ۱۵۰ میلیون تومانی، هشدارهای لازم را صادر کرده است. طبق بیانیه رسمی این سازمان، لینک‌ها و شماره‌های معرفی‌شده برای ثبت‌نام در این طرح‌های جعلی هیچ‌گونه ارتباطی با ساختار سازمان تأمین اجتماعی ندارند و کاملاً غیرقانونی هستند. این نهاد بیمه‌گر همچنین تأکید کرده است که این تبلیغات با هدف ایجاد زمینه برای جعل هویت و کلاهبرداری‌های مالی طراحی شده‌اند و بازنشستگان اکیداً توصیه می‌شوند از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کنند و هرگز اطلاعات شخصی، جزئیات حساب بانکی یا تصاویر مدارک هویتی خود را در اختیار افراد یا سامانه‌های غیرمعتبر قرار ندهند.

تبلیغات بدون پشتوانه برای وام ۸۵ میلیونی بدون ضامن

در کنار دو خبر تکذیب‌شده اصلی، تبلیغات دیگری نیز با وعده پرداخت وام ۸۵ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی در دسترس قرار گرفته است. در این آگهی‌ها ادعا شده که بازنشستگان متعلق به تمامی دهک‌های درآمدی می‌توانند بدون نیاز به ضامن و ارائه چک، این مبلغ را دریافت کنند و تأمین منابع مالی آن را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نسبت می‌دهند. با وجود این وعده‌های جذاب مبنی بر پرداخت فوری و نقدی تسهیلات، سازمان تأمین اجتماعی تاکنون هیچ‌گونه تاییدیه‌ای برای اجرای چنین طرحی صادر نکرده است. به همین دلیل، بازنشستگان نباید این آگهی‌ها را به‌عنوان اخبار رسمی تلقی کنند و پیش از ارسال هرگونه مدرک، از صحت مجری طرح اطمینان حاصل نمایند.

سوءاستفاده از نیاز مالی بازنشستگان در فضای مجازی

تجربه تکرارشده انتشار پیامک‌ها و تبلیغات جعلی درباره تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد که کلاهبرداران حرفه‌ای با سوءاستفاده از نیازهای مالی مستمری‌بگیران، به دنبال جلب اعتماد و سرقت اطلاعات حساس آن‌ها هستند. وعده‌هایی مانند دریافت وام فوری، حذف ضامن و چک، و پرداخت تسهیلات به تمام دهک‌های درآمدی، اگرچه جذاب به نظر می‌رسند، اما بدون تاییدیه صریح از سوی مراجع رسمی، هیچ پایه و اساس معتبری برای اعتماد یا ثبت‌نام ندارند. کارشناسان امنیتی و نهادهای ناظر بر بازار سرمایه تاکید دارند که بازنشستگان باید نسبت به هرگونه پیشنهاد دریافت وام با شرایط غیرمعمول یا غیرکارشناسی که وعده سرعت بالا و بی‌دغدغگی می‌دهند، کاملاً هوشیار بوده و از ورود به لینک‌های ناشناخته پرهیز کنند تا از آسیب‌های مالی و هویتی در امان بمانند.