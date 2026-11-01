رئیس کل دادگستری بوشهر ادعای توقف اجرای رأی واگذاری پتروشیمی مهر به جم را کذب دانست و اعلام کرد ۸۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بازگشت.

در روزهای اخیر ادعاهایی مبنی بر توقف اجرای رأی قطعی قوه قضائیه در خصوص واگذاری پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم از سوی یک جریان رسانه‌ای مشکوک مطرح شد که پیگیری‌ها نشان می‌دهد این ادعاها کاملاً کذب بوده است. رأی این پرونده بزرگ حقوقی به طور کامل و در حدود دارایی‌های موجود و کارشناسی‌شده اجرا شده است. مردادماه سال جاری بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد با دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی کشور که سال‌ها اجرای آن متوقف مانده بود، به اجرا درآمد.

بازگشت ۸۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌ها

در نتیجه اجرای این حکم تاریخی، ۸۶ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان، از محل اجرای مطالبات شرکت پتروشیمی جم، احیا و به صندوق‌های بازنشستگی بازگردانده شد. این رویداد پس از حل اختلافات نزدیک به یک دهه‌ای میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم رخ داد و نشان‌دهنده قاطعیت نظام قضایی در احقاق حقوق مردم است. شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان عسلویه با برگزاری مزایده اموال شرکت پتروشیمی مهر، درصدد وصول مطالبات شرکت پتروشیمی جم برآمد.

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تحلیل قیمت ۴۴۰ میلیون دلاری دارایی‌ها

با توجه به اینکه اموال در مزایده به فروش نرسید، این دارایی‌ها مطابق مقررات اجرای احکام و به درخواست محکوم‌له، در ازای بخشی از مطالبات به شرکت پتروشیمی جم واگذار شد. مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، با تأکید بر اجرای حکم قطعی پرونده اختلاف میان شرکت‌های پتروشیمی جم و مهر به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار، بیان کرد که تأسیسات و ابنیه پتروشیمی مهر در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شده است. وی افزود که فعالیت تولیدی این مجموعه و اشتغال کارگران آن همچنان ادامه دارد.

تکذیب شایعات و حفظ اشتغال کارگران

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تشریح جزئیات اجرای حکم اظهار کرد که میزان محکومیت در این پرونده ۸۷۲ میلیون دلار بوده است، اما با توجه به اینکه ارزش تأسیسات، ابنیه و اموال کارشناسی‌شده شرکت پتروشیمی مهر به این میزان نمی‌رسید، دارایی‌های موجود به ارزش حدود ۴۴۰ میلیون دلار در راستای اجرای حکم به شرکت پتروشیمی جم تحویل داده شد. وی تاکید کرد که با تحویل تأسیسات و اموال شرکت پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، حکم صادره به میزان ارزش کارشناسی‌شده دارایی‌های موجود اجرا شده است.

هشدار درباره جریان رسانه‌ای مشکوک

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با اشاره به وضعیت فعالیت این مجموعه صنعتی تصریح کرد که کارگران پتروشیمی مهر همچنان مشغول به کار هستند و فعالیت تولیدی این مجموعه نیز ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، با اجرای حکم و واگذاری دارایی‌های پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم، بخشی از مطالبات این شرکت که متعلق به دارایی‌های بازنشستگان است، احیا شد و در عین حال، با استمرار فعالیت تولیدی مجموعه، اشتغال کارگران نیز حفظ شده است. همانطور که اشاره شد، ادعای توقف رأی پرونده حقوقی دو شرکت پتروشیمی جم و مهر کذب بوده است.

ضرورت برخورد با传播 شایعات

اما نکته مهم انتشار و بازنشر هدفمند یک ادعای کذب از سوی یک جریان رسانه‌ای مشکوک درباره اجرای حکم قطعی قضایی یک پرونده بسیار مهم، ضرورت شناسایی عوامل پشت‌پرده این جریان رسانه‌ای و برخورد قانونی با افرادی را که با انتشار اخبار خلاف واقع درصدد ایجاد تشویش در افکار عمومی هستند، دوچندان می‌کند. این اقدامات شفاف‌سازی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای ایجاد نارضایتی و تشویش اذهان عمومی درباره احقاق حقوق بازنشستگان و حل و فصل اختلافات صنعتی صورت گرفته است که البته با شفافیت کامل قضایی خنثی شده است.