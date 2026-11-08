احسان ذبیح‌زاده سخنگوی صنعت برق کشور با تکذیب شایعات حمله سایبری به شبکه برق استان تهران، اعلام کرد این شبکه در امنیت کامل قرار دارد.

احسان ذبیح‌زاده ، سخنگوی رسمی صنعت برق کشور ، با انتشار بیانه‌ای صریح، اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی در استان تهران را کاملاً بی‌اساس دانست. وی با قاطعیت اعلام کرد که هیچ‌گونه تهدید امنیتی یا حمله سایبری به شبکه سراسری برق کشور صورت نگرفته و تمامی سیستم‌ها تحت نظارت دقیق اداره می‌شوند. این تکذیبیه در واکنش به شایعات اخیر منتشر شده در فضای مجازی و برخی کانال‌های ارتباطی داخلی ارائه شد.

در پی انتشار پیام‌هایی در ماه‌های اخیر که مدعی آغاز حملات سایبری گسترده به شبکه توزیع و انتقال برق در پایتخت بودند، نگرانی‌هایی میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد شد. این شایعات ادعا می‌کردند که تیم‌های فنی و امنیتی در حال حاضر در حال مقابله با تهاجم سایبری هستند و ممکن است اختلالی در پخش برق ایجاد شود. سخنگوی صنعت برق با اشاره به این موضوعات تأکید کرد که تمامی این ادعاها فاقد هرگونه مبنای فنی و واقعی هستند.

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تشریح وضعیت امنیتی شبکه سراسری برق

احسان ذبیح‌زاده با تأکید بر پایداری سیستم‌های کنترلی و نظارتی، تصریح کرد که شبکه برق کشور در حال حاضر در وضعیت امنیت کامل به سر می‌برد. بر اساس اعلام این مقام مسئول، هیچ‌گونه نفوذ یا خللی در سیستم‌های SCADA و زیرساخت‌های حیاتی انرژی مشاهده نشده است. این اطمینان‌سازی نشان‌دهنده توانمندی تیم‌های فنی در حفظ پایداری شبکه در برابر تهدیدات احتمالی است.

بررسی‌های میدانی و فنی انجام شده نشان می‌دهد که پارامترهای ولتاژ، فرکانس و پایداری شبکه در استان تهران و سایر نقاط کشور در محدوده نرمال و استاندارد قرار دارد. سخنگوی وزارت نیرو اظهار داشت که هرگونه تغییر در عملکرد شبکه، ناشی از عوامل فنی معمول یا بارگذاری طبیعی است و هیچ‌گاه ربطی به حملات سایبری ندارد. این شفاف‌سازی به هدف کاهش نگرانی‌های بی‌جا و جلوگیری از ایجاد هرج‌ومرج اجتماعی انجام شده است.

منشأ شایعات و واکنش‌های متخصصان

منابع اطلاعاتی نشان می‌دهد که این شایعات احتمالاً از طریق کانال‌های غیررسمی و صفحات شبکه‌های اجتماعی که دسترسی مستقیم به داده‌های فنی زیرساخت‌های ملی ندارند، منتشر شده‌اند. هدف از چنین اقداماتی می‌تواند ایجاد نگرانی عمومی یا منحرف کردن توجهات باشد، اما واقعیت فنی چیز دیگری را نشان می‌دهد. تیم‌های نظارتی صنعت برق به صورت مداوم در حال پایش وضعیت شبکه هستند و در صورت مشاهده هرگونه異常، بلافاصله اقدامات اصلاحی را آغاز می‌کنند.

کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری نیز بر لزوم پرهیز از باور اخبار تایید نشده از سوی مراجع غیرمعتبر تأکید دارند. احسان ذبیح‌زاده از عموم مردم خواست تا به جای تکیه بر شایعات، اخبار رسمی را تنها از کانال‌های خبری معتبر و بیانه‌های رسمی وزارت نیرو دنبال کنند. این توصیه به منظور جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست و حفظ آرامش روانی جامعه در ایام مختلف سال مطرح شده است.

پیامدهای شایعات و تدابیر آتی

انتشار اخبار کذب درباره امنیت زیرساخت‌های حیاتی مانند برق، می‌تواند تأثیرات منفی بر اعتماد عمومی و رفتار مصرف‌کنندگان داشته باشد. سخنگوی صنعت برق بیان داشت که تلاش تیم‌های فنی صرفاً بر بهینه‌سازی راندمان و کاهش اتصالات است و هیچ‌گونه اولویتی برای مقابله با حملات سایبری در اولویت‌های فعلی به عنوان یک بحران جاری وجود ندارد. با این حال، تدابیر امنیتی همیشگی برای محافظت از شبکه در برابر تهدیدات سایبری پیشگیرانه همچنان پابرجاست.

صنعت برق کشور با تکیه بر زیرساخت‌های فنی قوی و تیم‌های متخصص، توانایی مدیریت بحران‌های مختلف از جمله تهدیدات سایبری را دارا است. احسان ذبیح‌زاده در پایان تأکید کرد که شفاف‌سازی اطلاعات و ارتباط مستمر با افکار عمومی، از ارکان اصلی مدیریت بحران در این صنعت است. مردم می‌توانند با اطمینان کامل از پایداری شبکه برق در استان تهران و سراسر کشور استفاده کنند و نگرانی بی‌موردی نداشته باشند.