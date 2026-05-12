وزارت امور خارجه کویت، سفیر ایران را احضار کرد و در یادداشتی بیان کرد که یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران تلاش کرده است با هدف انجام عکس‌العملیات علیه کویت به جزیره بوبیان بنفوذ کند. در عین حال، مقامات کویت از ایران خواسته‌اند که فوراً و بدون قید و شرط چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند. همچنین، وزیر امور خارجه آمریکا گفته که پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا غیرقابل قبول است و این موضوع باعث افزایش بهای نفت خام در بازار جهانی شده است.

وزارت امور خارجه کویت، محمد توتونچی، سفیر ایران را احضار کرد و یادداشت اعتراضی در مورد تلاش یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران، برای نفوذ به جزیره بوبیان (با هدف انجام اقدامات خصمانه علیه کویت)، را به او تحویل داد.

در بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه کویت آمده است که حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، توتونچی را به وزارتخانه احضار کرده است. در این بیانیه، تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان، 'خصمانه' توصیف شده و از ایران خواسته شده است که فوراً و بدون قید و شرط چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند.

وزارت کشور کویت طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گروه مسلح مرتبط با سپاه پاسداران ایران، تلاش کرده است با هدف انجام اقدامات خصمانه به جزیره بوبیان نفوذ کند. در جریان این عملیات، افراد مذکور با نیروهای کویت درگیر شدند که منجر به زخمی شدن 1 سرباز کویتی و فرار 2 نفر شد. وزارت کشور کویت تاکید کرد که اقدامات قانونی لازم علیه افراد بازداشت شده طبق رویه‌های جاری در حال انجام است.

ترامپ: پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا غیرقابل قبول است. افزایش بهای نفت خام در پی اظهارات ترامپ درباره شکننده بودن آتش‌بس با ایران است





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اندیای آمریکا، دولت آمریکا، Ivoq، محمد توتونچی، مر

United States Latest News, United States Headlines