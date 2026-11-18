سنتکام زخمی شدن سربازان را در حملات هفتگی رد کرد. وزارت خزانه داری آمریکا نهاد خیریه و افراد مرتبط با انتقال طلا به حزب الله را تحریم نمود.

فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا که با نام سنتکام شناخته می‌شود، به طور رسمی گزارش‌های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر زخمی شدن نظامیان این کشور در حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد. این نهاد نظامی اعلام نمود که هیچ نیروی آمریکایی در حملات انجام شده توسط ایران طی هفته جاری آسیبی ندیده است.

سنتکام در پیامی که روز چهارشنبه ۲۷ آبان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، صراحتاً بیان کرد که هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی در حملات نافرجام ایران در این هفته زخمی نشده‌اند. این فرماندهی تأکید نمود که تمامی نظامیان آمریکایی سالم هستند و وضعیت همگی آن‌ها کاملاً مشخص و شفاف است.

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این سازمان همچنین حساب‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به انتشار مکرر روایت‌های نادرست در فضای مجازی متهم کرد. این واکنش رسمی در حالی رخ داد که شماری از رسانه‌های حکومتی ایران، با استناد به داده‌های ردیابی پرواز، ادعا کرده بودند یک هواپیمای ترابری نظامی سی-۱۷ آمریکا با شناسه پروازی BNDGE01 در منطقه حرکت کرده و سپس به اروپا بازگشته است.

رسانه‌های مورد اشاره با اشاره به کاربرد احتمالی چنین پروازهایی برای انتقال مجروحان، گمانه‌زنی‌هایی درباره مأموریت پزشکی هواپیما مطرح کرده‌اند. برخی از منابع نیز بازگشت این هواپیما به پایگاه رامشتاین آلمان را به احتمال انتقال نظامیان کشته شده مرتبط دانسته‌اند.

رد ادعاهای نظامی و گزارش‌های هوایی

با این حال، اطلاعات مربوط به مسیر پرواز یک هواپیمای نظامی به تنهایی نشان‌دهنده انتقال مجروحان یا کشته شدگان نیست و شواهد مستقلی در تأیید این گمانه‌زنی‌ها ارائه نشده است. سنتکام در پیام خود به گزارش یا پرواز مشخصی اشاره نکرده و تنها خبرهای منتشر شده درباره زخمی شدن نظامیان آمریکایی در حملات این هفته را رد کرده است.

سپاه پاسداران در تاریخ ۲۶ آبان نیز از حمله پهپادی تازه‌ای به بحرین خبر داده و برای سومین بار مدعی شده بود که یک سامانه راداری متعلق به نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد کرد و گفت که پهپادهای شلیک شده توسط سپاه به سمت بحرین را رهگیری و منهدم کرده است.

تحریم‌های جدید خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه مالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی موازی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان یک مؤسسه خیریه در لبنان و اعضای شبکه‌ای فعال در انتقال طلا و پول نقد میان چند کشور را به دلیل ارتباط با حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک، مؤسسه خیریه و تعاونوا در لبنان را تحریم کرده است.

این نهاد با پوشش فعالیت‌های بشردوستانه، به تأمین مالی و پشتیبانی از فعالیت‌های حزب‌الله کمک می‌کند. آمریکا همچنین حسن خشن، صراف و بازرگان لبنانی، و برادرش ابراهیم خشن را به دلیل مشارکت در شبکه‌ای برای انتقال منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب‌الله لبنان در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حسن خشن از شرکت گلد گلوبال در لبنان و شرکت سنکاری گلد در ترکیه برای انتقال پول نقد و شمش طلا، از جمله از کشورهای آفریقایی، به لبنان استفاده کرده است. به گفته این وزارتخانه، شبکه یادشده همچنین از افرادی برای جابه‌جایی پول نقد در مرزها استفاده می‌کرده و یکی از افراد مرتبط با آن در فوریه ۲۰۲۵ با دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار پول نقد در فرودگاه بیروت بازداشت شده بود.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه با بازنشر خبر این تحریم‌ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تلاش‌های حکومت ایران برای نقض حاکمیت لبنان از طریق گروه‌های نیابتی تروریستی مانند حزب‌الله تحمل نخواهد شد. او افزود دولت آمریکا به مختل کردن تلاش‌های ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه و تأمین مالی گروه‌های نیابتی‌اش ادامه خواهد داد.

توافق نظامی آمریکا با ونزوئلا و تنش‌های داخلی

در بخش دیگری از تحولات منطقه‌ای، پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، در جریان سفری غیرمنتظره به کاراکاس، از توافق همکاری نظامی با ونزوئلا خبر داد. به گفته دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، این توافق با هدف ارتقای آموزش و تسهیل دسترسی نیروهای مسلح این کشور به تجهیزات عملیاتی و فناوری‌های جدید اجرایی می‌شود.

پیت هگست از کاراکاس راهی بوگوتا، پایتخت کلمبیا شد. برنامه‌های سفر وزیر دفاع آمریکا در پی تلاش برای استیضاح او توسط توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس، که به شدت با دونالد ترامپ مخالف است، آغاز شد. مَسی، وزیر دفاع را به سوء مدیریت جنگ با ایران، تجاوز از اختیارات خود در ایجاد تغییرات پرسنلی و انجام قتل‌های فراقانونی از طریق صدور فرمان حمله به قایق‌های مشکوک به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام متهم کرد.

وی تأکید کرد که همانطور که دو تلاش برای استیضاح دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش نافرجام ماند، اقدام به استیضاح او هم به جایی نخواهد رسید. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ آبان، حکیم جفریز را به عنوان نامزد خود برای ریاست مجلس نمایندگان در کنگره آینده انتخاب کردند؛ اقدامی که می‌تواند او را به نخستین رئیس سیاه‌پوست این مجلس تبدیل کند.